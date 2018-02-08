Перестановки происходят на фоне финансовых проблем и подозрений в рекламном мошенничестве

Newsweek Media Group уволила шеф-редактора Боба Роу и выпускающего редактора Кена Ли, а также рассталась с лучшими репортерами из отдела расследований, сообщает The Wrap. Покинул компанию и ветеран издания, политический обозреватель Мэтью Купер. Исполнять обязанности редактора Newsweek будет Нэнси Купер из International Business Times. По информации издания, остальных сотрудников отправили домой.

Массовые увольнения начались на фоне финансовых проблем медиакомпании, секс-скандалов и обвинений в покупке фейкового трафика.

Сотрудник Newsweek рассказал, что накануне журналисты IBT не дождались зарплаты и пообещали устроить «революцию». Однако руководство Newsweek Media Group решило уволить всю команду, которая занималась расследованиями, и оставить их без выплат.

The Daily Beast пишет, что после ухода Роу репортеры Селест Кац и Джош Киф лишились доступа к рабочим компьютерам и корпоративной почте, а также получили приглашение на встречу с кадровиками вне офиса. Как говорят источники, уволенные сотрудники поплатились за внимание к финансовым проблемам внутри компании.

В декабре и в январе в офис Newsweek Media Group приходили представители прокуратуры Нью-Йорка. В компании заявили, что их интересовала техническая информация, связанная с серверами. В пятницу Newsweek покинули президент Этьен Юзак и его супруга, финансовый директор Мэрион Ким. Это случилось после того как издание BuzzFeed опубликовало отчет Social Puncher, в котором говорилось о покупке и манипулировании фейковым трафиком на IBTimes.com. Жертвой мошенничества якобы стало американское Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB).