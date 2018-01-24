Матерные стихотворения на злобу дня не прошли цензуру пользователей американской соцсети



Фото из Instagram Сергея Шнурова

Музыкант и основатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров поделился со своими подписчиками в Instagram информацией о том, что одно из его стихотворений, опубликованное накануне, было удалено по просьбе подписчиков. В ответ на это поэт опубликовал еще одно стихотворение, а также заявил о переходе в Telegram.

Канал в Telegram Сергей Шнуров завел в середине декабря прошлого года. За это время там собралось приличное количество читателей – более 60 тысяч, но это ничто по сравнению с тремя миллионами подписчиков в Instagram.

Сегодня музыкант заявил, что одно из его злободневных стихотворений, посвященных российским традициям празднования Нового года и других праздников, было удалено из Instagram по жалобам подписчиков. «Я не люблю навязываться и навязывать, поэтому отныне свою рифмованную х*йню буду размещать в телеграмме, чтобы не смущать нежных и ранимых пользователей инстаграма», – написал Шнуров.

Стихотворение, которое было удалено:

«Может не нарочно, но не зря ли?

Здесь у нас такое не прокатит!

От чего вы в прорубь не ныряли?

И лицо своё не тыкали в салатик?

После литра водки животворной,

Вы не пели, - господи прости мя.

Мимо не блевали вы уборной,

И не лапали гражданочек за вымя.

Получается, что вы народ презрели.

Выбиваетесь из строя неуклонно.

Пох*й вам березы, сосны, ели?

Вы и есть, походу, пятая колонна!

Ждём теперь от вас мы покаянья.

Чтоб все поняли, что вы не пид**ас и мразь,

Не агент тлетворного влияния,

Подтянитесь тридцать раз, перекрестясь.

Только Спорт и Правильная Слава,

Баня, Водка, Шашлычок, Лосось,

Серп и Молот, и Орёл Двуглавый,

И пиндосов присно х*е*ось!»

Однако музыкант все равно продолжил дублировать свою неоднозначную (по мнению подписчиков) поэзию в Instagram. Буквально через несколько часов он выложил свежее стихотворение, продублировав в Telegram.

Поэма начинается так: «На радость и за злобу люду, публиковать х*йню я буду…». Но особенно редакции Состава понравился гениальный финал манифеста:

«То, что написано Шнуром,

Не вырубишь и топором.

И я добавлю в своём тоне, -

Говно в реке говна не тонет».

Что это, это жажда риска или проверка Instagram на прочность, точно неясно. Однако, если остроязыкого певца забанят, нам будет, чем продолжить эту историю.