Фото из Instagram Сергея Шнурова
Музыкант и основатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров поделился со своими подписчиками в Instagram информацией о том, что одно из его стихотворений, опубликованное накануне, было удалено по просьбе подписчиков. В ответ на это поэт опубликовал еще одно стихотворение, а также заявил о переходе в Telegram.
Канал в Telegram Сергей Шнуров завел в середине декабря прошлого года. За это время там собралось приличное количество читателей – более 60 тысяч, но это ничто по сравнению с тремя миллионами подписчиков в Instagram.
Сегодня музыкант заявил, что одно из его злободневных стихотворений, посвященных российским традициям празднования Нового года и других праздников, было удалено из Instagram по жалобам подписчиков. «Я не люблю навязываться и навязывать, поэтому отныне свою рифмованную х*йню буду размещать в телеграмме, чтобы не смущать нежных и ранимых пользователей инстаграма», – написал Шнуров.
Стихотворение, которое было удалено:
«Может не нарочно, но не зря ли?
Здесь у нас такое не прокатит!
От чего вы в прорубь не ныряли?
И лицо своё не тыкали в салатик?
После литра водки животворной,
Вы не пели, - господи прости мя.
Мимо не блевали вы уборной,
И не лапали гражданочек за вымя.
Получается, что вы народ презрели.
Выбиваетесь из строя неуклонно.
Пох*й вам березы, сосны, ели?
Вы и есть, походу, пятая колонна!
Ждём теперь от вас мы покаянья.
Чтоб все поняли, что вы не пид**ас и мразь,
Не агент тлетворного влияния,
Подтянитесь тридцать раз, перекрестясь.
Только Спорт и Правильная Слава,
Баня, Водка, Шашлычок, Лосось,
Серп и Молот, и Орёл Двуглавый,
И пиндосов присно х*е*ось!»
Инстаграм удаляет публикации не сам по себе, а на основании жалоб доброхотов. Кого-то, видимо, так раздражают мои стишки, что им не лень стучать. По клавишам. За прошлую неделю грохнули два, - «харассмент» и «крещенское». Я не люблю навязываться и навязывать, поэтому от ныне свою рифмованную х*йню буду размещать в телеграмме, чтобы не смущать нежных и ранимых пользователей инстаграма. ????
Однако музыкант все равно продолжил дублировать свою неоднозначную (по мнению подписчиков) поэзию в Instagram. Буквально через несколько часов он выложил свежее стихотворение, продублировав в Telegram.
Поэма начинается так: «На радость и за злобу люду, публиковать х*йню я буду…». Но особенно редакции Состава понравился гениальный финал манифеста:
«То, что написано Шнуром,
Не вырубишь и топором.
И я добавлю в своём тоне, -
Говно в реке говна не тонет».
На радость и на злобу люду, Публиковать х*йню я буду И здесь и там, стерпит цифИрь, И даже пьяный мой эфир, Ворвётся в мир Фотошипящий, Для радости и грусти вящей, Ром с водкой я мешаю дико. Тебе не нравится? Иди-ка Мимо моей волшебной смеси, Или как я, прилюдно смейся, И напиши мне, что я шут. О! Комплиментов не прошу, Давно понятен мой маршрут. Я шут и я для вас пишу. Не опечален я ни грамма, Дурой цензурой инстаграма. Мои стишки бывают едки, Но как сказали наши предки, - То, что написано Шнуром, Не вырубишь и топором. И я добавлю в своём тоне, - Говно в реке говна не тонет.
Что это, это жажда риска или проверка Instagram на прочность, точно неясно. Однако, если остроязыкого певца забанят, нам будет, чем продолжить эту историю.