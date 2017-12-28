Итоги 2017 года и ожидания на будущий год

Этот год для наружной рекламы был богат на события: в Санкт-Петербурге прошли торги, которые признали незаконными, а в Екатеринбурге их проигнорировали участники рынка. В 2017 году рынок наружной рекламы также начал активно обсуждать модернизацию существующей системы медиаизмерений и возможность принятия единой «валюты». Свои прогнозы по развитию рынка Out-of-home (наружная и indoor реклама) дают чиновники, руководители агентств и операторов.

Александр Менчук, Главное управление по информационной политике Московской области, первый заместитель руководителя

2017

Активная диджитализация наружной рекламы, в том числе в Московской области, как фактор «оттаивания» рынка наружной рекламы – основной тренд года.

2018

Из предстоящих событий – принятие поправок к Федеральному закону «О рекламе», утверждающих порядок проведения торгов на ранее установленные на законных основаниях рекламные конструкции, а также регулирующих внесение изменений в схемы размещения.

Разработка антимонопольной службой дорожной карты по созданию и деятельности органа рекламного саморегулирования. Предстоит выбрать также пилотный субъект саморегулирования.

Среди трендов – плавный переход к digital по всем форматам OOH, стабилизация в вопросе систем медиаизмерений.

Константин Майор, владелец Maer Group

2017

2017 год можно смело назвать годом блокчейна и криптовалют – они стали не просто трендом, а новым вектором, который в ближайшее время определит развитие почти всех мировых индустрий. Рекламной, естественно, тоже. Блокчейн позволит сделать рынок максимально прозрачным, поможет решить проблему фрода и в целом усовершенствует технологии размещения для всех медиа. В перспективе он может стать основой для всего AdTech-сегмента, но к технологиям на базе блокчейна нужно найти подход и опытным путем понять, как их использовать на практике.

Если говорить о цифрах, то знаковым событием этого года стало то, что по итогам третьего квартала интернет-реклама обогнала все остальные медиаканалы, в том числе телевидение. Это еще раз показало, что инвестиции в digital-направление – самый правильный выбор, особенно в долгосрочной перспективе.

2018

Нас ждет усиление рекламной глобализации, особенно в digital-направлении. Сейчас рынком правят технологии, и все больше AdTech-решений выходят не на локальный, а сразу на мировой рынок. В следующем году границы станут еще более размытыми, и различий между рекламными рынками разных стран будет меньше.

Ключевыми драйверами станут программатик-технологии и аудиовизуальный контент – они еще не достигли своего пика и будут расти. Причем я сейчас говорю не только о digital-направлении, это актуально для всех медиа – общая доля аудиовизуального контента, по данным Zenith, к 2019 году составит 48%.

Если говорить о digital-out-of-home, основном направлении работы Maer Group, то здесь тоже ставка идет на видеоконтент. Возможности крупноформатных цифровых конструкций будут расширяться с учетом актуальных медиатрендов – динамические креативы, программатик и видеоконтент. И, конечно, они будут продолжать вытеснять статичные билборды.

Александр Эпин, генеральный директор TMG

2017

Экономическая стабилизация и выход из кризиса отогревают рекламные инвестиции, хотя пока бизнес ведет себя осмотрительно. Наряду с продуктовой и акционной рекламой постепенно возвращается имиджевая. Поколения y и z начинают доминировать, расставляя свои приоритеты по выбору медиа-каналов и контента.

2018

В 2018 от диджитал-эйфории рынок начнет двигаться к конструктивному сочетанию полезных качеств классических и цифровых каналов. В этом контексте наружная реклама, на мой взгляд, имеет все основания для роста на современном медиа-ландшафте. Главные задачи на год – качество контента и конверсионная прозрачность, появление которой невозможно без выработки единой валюты измерений.

Юлия Ульянова, медиа-директор Main Target Group

2017

Этот год был интересным для наружной рекламы. Стартовала модернизация медиаизмерений. Крупные держатели конструкций совместно с исследовательскими компаниями и телекомом выводят на рынок новую систему измерений, основанную на данных, получаемых со смартфонов и автонавигаторов. Это позволяет оценивать изменения трафика в течение суток, а так же детализировать его на пешеходов и автомобилистов.

Также немаловажное влияние оказали продолжительные раскопки в центре Москвы, которые значительно снизили инвестиции в мелкий формат, что привело к повышению спроса на крупный и на транспорт. Вводят в эксплуатацию новые медиафасады.

2018

Два значимых события для РФ – президентские выборы и Чемпионат мира по футболу, конечно же, окажут значимое влияние на динамику рынка наружной рекламы в 2018. Мы ожидаем инфляцию в первом полугодии 2018 и выравнивание цен по отношению к 2017 во втором полугодии 2018 года. Также будет расти число диджитал конструкций. По пессимистичным прогнозам мы оцениваем рост рынка на 5%, по оптимистичным на 10-12%.

Хотелось бы совместно с нашими партнерами проводить больше ярких и креативных кампаний с применением новых технологий – дополненной реальности, персонализации и другого интересного интерактива (как в OOH, так и в indoor). Также у некоторых наших клиентов появляется интерес к граффити, чего не было раньше.Отдельно хочется отметить, что продажи рекламы в метро снова остановлены и в следующий год мы входим без данного транспортного актива. А учитывая сложность и неоднозначность истории вокруг данного медиа, о дате открытия торгов по выбору подрядчика и уж тем более о дате старта продаж можно только догадываться.

Вадим Чурсин, CEO DMA

2017

Основным направлением в движении рекламного рынка с 2014 года в нашем секторе является активная диджитализация. Диджитальные форматы распространяются не только на наружную, но и на indoor рекламу и POS материалы. Мы также наблюдали небольшой рост рынка наружной рекламы, по всем прогнозам аналитиков это рост продолжится, увеличение составит до 10% (по данным агентства Zentis (Publicis Media).

В качестве основной тенденции этого года я бы выделил попытки таргетировать аудиторию Outdoor и Indoor рекламы и персонализировать рекламные сообщения. Крупнейшие игроки бьются над проблемой расчета и анализа аудитории, с которой контактирует бренд. В этом году мы услышали об очень неплохих кейсах Media Direction Group и oneFactor. Вообще, тема использования машинного обучения и искусственного интеллекта в рекламе как никогда актуальна. Думаю, этот тренд только усилится в следующем году.

2018

Главным направлением работы в первой половине 2018 года для большинства рекламных агентств станет Чемпионат мира по футболу, спонсорские и партнерские рекламные кампании. Здесь мы ожидаем увидеть новые форматы коммуникации с аудиторией, в том числе и нестандартные билборды, растяжки, лайтбоксы и т.д. Предвыборные кампании, которые пройдут в феврале-марте 2018 года вряд ли нас удивят форматами, а жаль.

Артур Саволокин, CEO Sport Media Alliance

2017

2017 год наглядно показал, что тренд ЗОЖ не теряет своей силы. Повышение посещаемости фитнес-клубов повысило доверие рекламодателей к каналу Indoor в целом.

Заметной тенденцией стало то, что клиент все чаще стал искать свою узкую аудиторию, стремился сделать рекламу максимально персональной. К счастью, сегментирование рекламы в Indoor тоже не стоит на месте, расширяет свои функциональные возможности с помощью как хорошо знакомых, так и новых рекламных инструментов.

Как ни странно, сложные кризисные времена, не стали периодом тотальной экономии и снижения доходов, а даже подтолкнули к проработке новых возможностей, подходов и инструментов. В подтверждение этому, Indoor-реклама продолжает демонстрировать высокие темпы развития в стремлении достигнуть все большей доли в Out-of-home.

2018

Будущее Indoor-рекламы в 2018 году мы видим стабильно развивающимся:Indoor сохранит динамику роста в новом году. Большинство постоянных клиентов сохранят присутствие в сегменте. Операторы и медиа агентства постепенно будут накапливать аналитику по оценке эффективности indoor.Знаковым событием станет Чемпионат мира по футболу, который сыграет на увеличение объемов и масштабности рекламы как в столице, так и в регионах.

Indoor-площадки станут более гибкими в ценовой политике и продолжат модернизировать и повышать качество продукта. Возрастет интерес к недорогим, но эффективным инструментам -- digital-носителям, использование которых позволяет добиться хорошего охвата при сравнительно небольшой цене.В целом мы ожидаем более позитивную динамику роста indoor сегмента и увеличение потребительской активности.