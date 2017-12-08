Мероприятие собрало более 500 гостей, среди которых ТОП-менеджмент digital-рынка, маркетологи, руководители крупнейших рекламных агентств и брендов и т.д.

30 ноября в самом центре Москвы прошла вечеринка в честь 5-летия iVengo Mobile. В программу мероприятия входили не только такие неотъемлемые составляющие, как free non-stop коктейли, фуршет, DJ и танцы до утра, но и многочисленные розыгрыши призов, интерактивная фотосессия, световое шоу, фокусник, а также масса других развлечений. Главным призом вечера стала новейшая модель iPad Pro 10,5'' с фирменной гравировкой от iVengo Mobile.

Мероприятие собрало более 500 гостей, среди которых ТОП-менеджмент digital-рынка, маркетологи, руководители крупнейших рекламных агентств и брендов, представители ведущих СМИ и партнеры Vengo Group.

Президент компании Vengo Group Игорь Ерёмин рассказал о новых проектах в структуре холдинга: блокчейн-платформе для благотворительных фондов Help2me.io, Vengo Flowers, а также о показателях роста рекламных бизнес-единиц iVengo Mobile и Vengo Vision. Отдельное внимание было уделено телемедицинскому проекту Мобильный доктор и объявлению об инвестиционном фонде объемом в $ 1 млн. долл., первой инвестицией которого стал украинско-американский проект 3D Look.

Мы хотели бы поблагодарить всех, кто присутствовал на нашем мероприятии. Благодаря вам празднование 5-летнего юбилея компании iVengo Mobile превратилось в настоящее торжество, полное веселья и радости.

Мы выражаем благодарность всем партнерам нашей вечеринки, а именно компании «Воды здоровья», семейной компании «Peroni», театру «Сфера», а также нашему транспортному партнеру «YouDrive».

Рады сообщить, что скидка от YouDrive действует до 31 декабря 2017 года. Используйте промокод ivengo при регистрации и получите 50% скидку на первую поездку. Это отличный транспортный помощник. В предновогодней суете с YouDrive вы везде успеете!

Мы надеемся, что подарили яркие эмоции и незабываемые впечатления в этот вечер каждому из вас. Будем рады увидеться вновь! Фото с мероприятия вы найдете на странице Five Party в Facebook.

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