Организованное Ассоциацией менеджеров событие собрало профессионалов сферы КСО со всей России

Эффективность применения подхода ESG для устойчивого развития компаний; барьеры в реализации, а также позитивное влияние ответственного инвестирования на рост бизнеса и снижение рисков – эти темы обсудили участники X юбилейного форума «People Investor 2017: ответственное инвестирование». Организованное Ассоциацией менеджеров событие прошло 12 декабря 2017 года в технопарке Сколково и собрало профессионалов сферы КСО со всей России.

«За 10 лет более 500 компаний приняли участие в форуме, - отметил Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров, открывая форум. – People Investor во многом повлиял на формирование социально ответственной среды в стране в целом, а также зарекомендовал себя эффективной площадкой для знакомства с практическим опытом ключевых компаний».

«Наш опыт общения с инвесторами говорит о том, что в России инвесторы в первую очередь обращают внимание на корпоративное управление», - постулировала в начале дискуссионной панели Анна Василенко, управляющий директор по развитию первичного рынка и клиентской поддержке Московской биржи.

Александр Иконников, председатель Наблюдательного Совета Ассоциации независимых директоров, сфокусировал внимание на вопросе влияния Совета директоров на ответственное ведение бизнеса и инвестирование. «Если Совет директоров именно тот элемент корпоративного управления, от которого зависит устойчивость бизнеса, то какие условия нужно создать, чтобы Совет директоров правильно функционировал? Лучшие практики говорят о том, что в Совете директоров должны быть представлены интересы ключевых стейкхолдеров», - отметил Иконников.

Недавно фокус на корпоративном управлении сменился особым вниманием к теме экологии и взаимоотношениям с социальной средой. Лидирующие сырьевые отрасли научились снижать риски, связанные с оценками зарубежных фондов, инвестирующих в российские публичные компании.

Также в ходе дискуссии спикеры упомянули о том, что зеленые бонды становятся общепринятой практикой в мире. В частности, Ирина Бахтина, вице-президент по устойчивому развитию и корпоративным отношениям Unilever, поделилась, что ее компания первая на рынке товаров повседневного спроса разместила облигации на сумму 250 миллионов фунтов стерлингов в 2014 году. Также Бахтина подчеркнула, что компании, которые внедряют экологически ответственные и социальные практики в систему управления, по мнению инвесторов являются более привлекательными для долгосрочного инвестирования.

Важность социальных программ по поддержке среды и территорий присутствия раскрыла в своем выступлении Наталья Поппель, начальник управления по КСО и бренду компании «Северсталь».

Денис Спирин, директор по корпоративному управлению представительства Prosperity Capital Management, дал свою оценку развитию феномена ответственного инвестирования в России, объяснив с каких позиций фонд оценивает тот или иной бизнес и почему внешние социальные индексы не помогают портфельному управляющему принять правильное решение по компании.

Ирина Кибина, партнер проекта «Бизнес-менторы.РУ», выразила мнение, что и КСО-сообщество, и аналитики фондов правы, но недостаточное общение между этими интересантами темы и приводит к взаимному недопониманию.

В финале дискуссионной панели модератор Лариса Паутова, управляющий директор Фонда «Общественное Мнение, подчеркнула актуальность масштабирования и популяризации ответственного инвестирования в деловом сообществе.

Форум продолжился презентациями лучших корпоративных практик компаний-номинантов конкурса по пяти направлениям и церемонией вручения премии People Investor.

В пяти тематических направлениях конкурса People Investor победителями стали:

«Управление человеческими ресурсами»: Металлоинвест

Евдокимов Владимир Кузьмич, Начальник управления внутренних программ социальной дирекции АО «Лебединский ГОК»

«Выстраивание отношений с партнерами и клиентами»: АгроТерра

Дащенко Александр, директор группы «АгроТерра Интегратор» группы компаний «АгроТерра»

«Развитие местных сообществ»:

Подноминация «Территории присутствия»: Металлоинвест

Цикун Кирилл, И.о. директора департамента социальной политики

Подноминация «Корпоративное волонтерство»: Норникель

Ивченко Светлана, Директор Департамента социальной политики

Крючкова Елена, Руководитель программы корпоративного волонтерства, Департамент социальной политики

«Экологическая эффективность»: Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.

Царенко Наталья Альбертовна, Начальник отдела экологического мониторинга и сохранения биоразнообразия

«Здоровый образ жизни»: Северсталь

Чибрикова Татьяна, Директор социально-бытового комплекса ПАО «Северсталь»

Партнеры проекта: компании Вымпелком, Аэрофлот, Мэйл.Ру Груп.

Организационный партнер проекта: Технопарк Сколково

Генеральный информационный партнер: АЭИ Прайм

Генеральный радио партнер: Business FM

Информационные партнеры: Gazeta.ru, Sostav.ru, Управление персоналом, Стратегия, АКОС, Устойчивый бизнес, Про бизнес, HR Radio, Business Exellence, Штат, Франко-российская торгово-промышленная палата, Ассоциация оздоровительного туризма, Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции.