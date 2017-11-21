Прими участие в главном проекте года на Составе!

Подводить итоги такого насыщенного для рекламной индустрии года – непросто, но не для нас. Уже в 12-й раз Состав вместе с читателями и экспертами выбирает лучшие коммуникационные проекты, созданные агентствами для российского рынка.

На протяжении следующих трёх недель наши читатели и эксперты определят победителей в 7 номинациях.

Номинации проекта «Итоги года – 2017»

Ролики (лучшие российские рекламные ролики)

Digital (лучшие российские кейсы в области digital-рекламы)

Кампании (лучшие российские рекламные кампании)

Социальная реклама (лучшая социальная реклама в России)

BTL (лучшие российские проекты в маркетинговых коммуникациях)

Принт / Аутдор (лучшая российская печатная и наружная реклама)

Брендинг (лучшие российские проекты в области брендинга)

Лонг-лист для голосования был составлен редакцией Состава после долгого и эмоционального обсуждения. Мы включили в него наиболее заметные и обсуждаемые проекты 2017 года, учитывая не только их достоинства, но и награды профессиональных фестивалей, масштабность проектов, реакцию СМИ и рынка, эффективность коммуникации и ряд других параметров.

Механика проведения голосования хорошо знакома нашим постоянным читателям: проект будет проходить в два этапа – пользовательский и экспертный. На первом этапе, который продлится с 23 ноября по 7 декабря включительно, читатели Состава смогут проголосовать за любую понравившуюся работу, верифицировавшись через аккаунты в Facebook, «ВКонтакте», Google Plus и «Одноклассники».

Если, по вашему мнению, в лонг-лист не вошли работы, которые достойны участия в конкурсе, укажите их в комментариях, и мы обязательно рассмотрим возможность их добавления в голосование.

По итогам первого этапа будут определены шорт-листы, в которые попадут по 10 работ в каждой из номинаций, набравших максимальное количество голосов.

После этого состоится открытое экспертное голосование, которое пройдет с 8 по 14 декабря. В нем примут участие более ста ведущих экспертов из различных отраслей, которые определят победителей.

Победители конкурса «Итоги года – 2017» будут объявлены в декабре.

Награждение победителей состоится в феврале 2018 года на премии «Большая рыба».

Проголосовать за работы вы можете уже сейчас. Помните, что мы выбираем лучшие работы за год, а значит, они должны быть достойны вашего голоса! Предлагаем вам оценивать работы с учетом их оригинальности, инновационности, качества реализации и эффективности коммуникации.

Каким останется 2017 год в истории российской рекламной индустрии – зависит от вас!

Благодарим за помощь в реализации проекта «Итоги года – 2017» компанию

и коммуникационную группу MediaInstinct