Концепция клипа основана на едином фирменном стиле празднования Дня города



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Московская команда клипмэйкеров взялась рассказать об истории столицы по-новому и сделала коллажный поп-арт-ролик ко Дню города.

Ролик создан на основе серии оригинальных текстильных орнаментов, разработанных советскими художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923-24 годах.

Степанова и Попова ориентировались на произведения мастеров русского авангарда и конструктивизма, к тому времени уже успевших приобрести всемирную славу. Эти направления зародились именно в Москве и оказали огромное влияние на мировую культуру. Так, концептуальная новизна, смелость, целостность, строгая выразительность конструктивизма вдохновляли многих западных творцов. Среди них – столпы мировой архитектуры: Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ, Фрэнк Ллойд Райт.

«Москве скоро 870. 870 лет славного прошлого. Но мы ведь живем в настоящем, и смотрим в прошлое через призму современности. И поэтому мы создали ролик, в котором прошлое переплетается с будущим, а история – с мейнстримом. Это помогает нам лучше погрузиться в тему, и понимать, благодаря чему и кому Москва такая, какой мы её знаем сегодня», – говорит продюсер видеоролика Владимир Комаров.

Ролик транслируется в аккаунте «Московских сезонов» в YouTube, на телеканалах ТВЦ, Москва-24, РБК, РЕН-ТВ, Euronews, на городских медиафасадах, в крупнейших торговых центрах, а также в аэроэкспрессах и аэропорту «Шереметьево».

Состав творческой группы:

Креатив: Заур Фардзинов, Арсен Токаев;

Режиссер-постановщик: Андрей Корытко;

Супервайзер и моушн-дизайнер: Марк Адамян;

Продюсер: Владимир Комаров;

Аккаунт-директор: Екатерина Мотылева.