Аналитики компании выявили сезонный спрос на различные организации

Почти половина запросов мобильных «Яндекс.Карт» посвящена поиску разных организаций: где снять деньги, где тут рядом продуктовый, как быстрее доехать до ЗАГСа, где находится строительный рынок, цирк, музей. Проанализировав их, в «Яндексе» нашли самые характерные типы организаций для каждого месяца.

По тому, как в течение года растёт и падает доля пользователей, ищущих на карте разные организации, можно судить о том, как меняются интересы людей. Например, самые характерные категории марта связаны с Международным женским днём и состоянием дорог, поэтому доля пользователей, которые ищут цветочные магазины, в марте на 70% выше обычного, доля ищущих парфюмерные магазины — на 30%, автомойки — на 45%.

Весной празднуют Пасху — возрастает интерес к церквям. В мае начинают гулять в парках. Больше обычного ищут автовокзалы: чтобы поехать на дачу или провести выходные в другом городе.

Летом высок интерес к категориям, связанным с отдыхом и путешествиями: паркам, турагентствам, аэропортам и авто- и железнодорожным станциям и вокзалам. В июле доля пользователей, которые ищут дома отдыха, в два раза выше среднего.

В начале учебного года возрастает интерес к книжным и канцелярским магазинам. Интерес к вузам тоже взлетает: первокурсники и старшеклассники, записавшиеся на подготовительные занятия, учат маршрут до института. В октябре водители снова меняют шины — доля ищущих на картах шиномонтаж увеличивается на 63% по сравнению со средним. В ноябре сильно возрастает интерес к налоговой инспекции: истекает срок уплаты налога на имущество. В конце осени на дороги возвращается грязь, а в топ категорий — автомойки.

Перед новым годом люди покупают подарки, ходят на праздничные шоу и разбираются с налогами. В январе возрастает доля пользователей, ищущих церкви: православные отмечают Рождество и Крещение. А ещё в январе начинают новую жизнь — интерес к спортивным магазинам и фитнес-клубам примерно на 30% выше среднего за год. Февраль — один из главных месяцев в году для ювелирных магазинов.

В данных «Карт» можно увидеть и другие любопытные факты. Например, примета «в мае жениться — всю жизнь маяться», оказывается, работает. В том смысле, что люди в неё, по-видимому, верят: в мае доля пользователей, ищущих загсы, резко падает.

В июне-июле топ характерных категорий полностью состоит из организаций, связанных с отпуском: люди ищут турагентства и дома отдыха, отправляются в путешествия из аэропортов, с железнодорожных и автовокзалов.

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Ещё одна категория, которая резко набирает популярность в гендерные праздники и под Новый год, — секс-шопы. В Новогодние праздники также остаются крайне популярными запросами — бани и сауны, катки и лыжи.