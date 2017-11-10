Международный фестиваль рекламы Red Apple и Sostav.ru запустили онлайн-голосование, в рамках которого все желающие могут почувствовать себя в роли жюри

В рамках спецпроекта любой посетитель сайта Sostav.ru сможет изучить и оценить работы, поданные на фестиваль, и отдать свои голоса лучшим. Проект стартовал сегодня и продлится до 7 декабря. Победители народной версии фестиваля получат свои призы вместе с теми, кого выберет жюри, – на церемонии награждения Red Apple 7-8 декабря.

За народное признание и специальный приз от фестиваля смогут побороться работы всех участников конкурсной программы, которые дадут на это своё согласие. Они будут размещены на специальной странице голосования.

При этом чтобы не нарушить правила Red Apple и не открыть жюри доступ к информации об авторах тех или иных работ, в рамках спецпроекта будет опубликована только часть информации о кейсах — без упоминания авторства.

«Мы решились на этот эксперимент, чтобы понять, насколько мнение международного жюри совпадёт с мнением российского рекламного сообщества, которое является аудиторией Sostav.ru, — говорит продюсер Red Apple Валерия Нюхалова. — Мы верим, что приз зрительских симпатий достанется достойной работе и станет поводом для гордости её авторов. Что это будет за работа — решать вам!».