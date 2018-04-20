Однако легальным видео-сервисам удаётся наращивать аудиторию

67% россиян не платят за контент в интернете. Наиболее популярной площадкой для просмотра бесплатного видео оказались социальные сети, торрент-трекеры и пиратские сайты. Одновременно с этим аудитория легальных сервисов растёт, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование BrandMonitor.

Наибольшая доля пользователей, кто смотрит контент бесплатно, люди до 34 лет. 49% опрошенных скачивают торренты, 33% заходят на пиратские сайты и только 9% оплачивают подписку на онлайн-кинотеатры.

Однако аналитики отмечают, что аудитория легальных источников контента растет: такие сервисы развиваются и становятся качественнее, а антипиратский закон позволяет блокировать нелегальные ресурсы.

«Несмотря на общее стремление ругать блокировки как основной метод борьбы с незаконным контентом, они эффективны. Пользователи, которые испытывают трудности в поиске пиратского контента, все чаще выбирают авторизованные каналы», — поясняют аналитики.

Из тех, кто смотрит контент на легальных площадках, 52% пользователей посещают онлайн-кинотеатр ivi, 12% — Megogo, 8% — Okko, 4% — «Амедиатеку», 3% — Netflix. При этом ключевым критерием респонденты назвали эксклюзивность контента — при таком условии готовы платить 22%. Отсутствие рекламы важно для 16% опрошенных, а недоступность бесплатного контента вынудит платить 14% россиян.

57% опрошенных россиян не умеют пользоваться VPN, а скачивали такие сервисы 19% опрошенных. В возрасте 18−24 лет доля пользователей VPN составляет 22%, а в остальных возрастных категориях — почти в полтора раза меньше.

В последние дни на популярности VPN значительно сказалась блокировка Telegram: число покупок таких сервисов увеличилось в 10−15 раз.