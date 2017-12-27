Выявлены актуальные тренды в интернет-продвижении на рынке недвижимости, составлен профиль покупателей

Расходы рекламодателей на продвижение недвижимости в интернете в первом полугодии 2017 года выросли на 56%. В третьем квартале резкий рост объемов затрат рекламодателей продемонстрировала видеореклама недвижимости — на 419% по отношению ко второму кварталу этого же года, говорится в исследовании рекламного сервиса myTarget Mail.Ru Group.

В исследовании отмечается, что с каждым годом рекламодатели все активнее используют мобильные и кроссплатформенные рекламные форматы. Если в первом полугодии 2015 года доля расходов на них не превышала 2%, то в первом полугодии 2017 года она достигла уже 24%. По данному показателю среди рекламодателей выделяются сайты-агрегаторы (маркетплейсы) предложений по недвижимости – у них доля расходов составляет 59%.

В этом году вырос интерес рекламодателей myTarget к мультиформатному размещению, позволяющему транслировать объявления на всех площадках Mail.Ru Group и партнерской рекламной сети. В первом квартале доля затрат на него в общем объеме была 39%, а в третьем – уже 48%. Также среди перспективных форматов – «Карусель»: доля затрат рекламодателей увеличилась с 7% в первом квартале до 10% в третьем.

Видеореклама недвижимости в сети myTarget продемонстрировала значительный рост объемов в третьем квартале 2017 года. Инвестиции рекламодателей в видеорекламу по сравнению с вторым кварталом увеличились на 419%, а количество показов – на 482%. Наиболее активно для коммуникации с аудиторией рекламодатели используют видеопосты, доля затрат на которые в третьем квартале этого года составила 36%; такая же доля у устоявшегося на рынке видеоформата – прероллов. Кроме того, в этом периоде заметно увеличился интерес к премиальному видеоразмещению в сети NativeRoll – в него была инвестирована почти четверть (24%) средств рекламодателей.

В ходе исследования был составлен портрет аудитории Mail.Ru Group, интересующейся недвижимостью. Выяснилось, что женщинам эта тема ближе, чем мужчинам: 58% против 42%. Почти половина пользователей (45%), проявляющих интерес к недвижимости, – люди в возрасте 25–40 лет. У 63% заинтересованных есть высшее образование, каждый второй (46%) имеет доход выше среднего.

Недвижимость интересует каждого десятого пользователя сервисов Mail.Ru Group. Самая популярная категория – вторичное жилье. Также в топ-3 интересов входят загородная недвижимость и новостройки. 43% пользователей, интересующихся недвижимостью, просматривают сайты проектов Mail.Ru Group со смартфонов и планшетов.

Спрос на недвижимость увеличился: доля желающих приобрести квартиру в ближайшие полгода в первом, втором и третьем кварталах была выше, чем в аналогичные периоды прошлого года. При этом рост заметен во всех сегментах жилой недвижимости: квартиры на первичном и вторичном рынке, загородные дома. По сравнению с 2016 годом люди стали чаще рассматривать ипотеку и собственные сбережения как источник средств на покупку жилья.