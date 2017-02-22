У кого больше работ в Музее современного искусства?



"Звездная ночь", Винсент Ван Гог

В США работы, удостоенные награды AICP (Независимой ассоциации производителей телевизионной рекламы Америки), попадают в Нью-Йоркский музей современного искусства, в отдел кино. Так реклама шоколадок может храниться в архивах неподалеку от шедевров Ван Гога или Сезанна. Креативщики решили сравнить художников и известных рекламистов. Что объединяет этих людей помимо музея?

В преддверии фестиваля AICP 2017 агентство R/GA сняло забавные ролики об искусстве и рекламе. Ван Гог против Сьюзан Крейдл (главный креативный директор FCB), Джефф Кунс (современный американский художник) против Джеффа Клинга (главный креативный директор Fallon Group), Гэрри Граф (главный креативный директор Barton F. Graf) против Поля Сезанна. Креативщики сами написали сценарии к роликам.

В трех представленных роликах сравниваются работы великих художников и популярных рекламистов. Оказывается, У Графа столько же работ в Музее, как и у Сезанна. Остальные креативщики уступают художниками совсем немного. Что же может быть общего у всех этих людей? Авторы роликов уверяют, что больше, чем кажется: Сезанн сразу узнается по характерным мазкам, а Граф – по летающим головам в рекламе пиццы. Ван Гог нарисовал немало автопортретов, а Сьюзен - любительница селфи.