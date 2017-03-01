Компания решила привлечь новейшие технологии к созданию контента

Coca-Cola - один из самых крупных и требовательных рекламодателей, чей креатив зачастую становится классикой жанра. Может ли такая компания доверить свою рекламу искусственному интеллекту? Это и решил выяснить digital директор Мариано Босаз. Топ-менеджер приехал в Барселону на Mobile World Congress, чтобы оценить перспективы для брендов. Он рассказал изданию Adweek, что надеется найти на конференции прорывную технологию, которая могла бы подойти компании.

Компания хочет привнести новое в процесс создания контента. До сих пор он выглядел весьма традиционно, отмечает Босаз: креативные агентства работали с брифом, делали визуализацию идеи на 30 или более секунд. Теперь Coca-Cola готова автоматизировать некоторые этапы и доверить выполнение задач роботам.

В рамках недавней реструктуризации Coca-Cola стремилась стать digital компанией и переосмыслить свой подход к онлайн-продвижен ию. Компания ставит перед собой вполне конкретную задачу - сделать расходы на интернет более эффективными и упорядоченными. Ради этого была создана должность директора по digital маркетингу, которую занял Дэвид Годсман (David Godsman), старший вице-президент Bank of America, отвечавший в банке за передовые платежные модели и коммерцию. С 5 декабря он работает над «цифровизацией» глобального маркетинга и приведением его в соответствии с актуальной повесткой дня.

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Теоретически искусственный интеллект может использоваться Coca-Cola для самых разных вещей — от создания музыки к рекламному ролику и написания сценария до размещения поста в соцсетях и закупки инвентаря. Боты — свидетельство того, что рано или поздно они возьмут на себя 100% работы.

Босаз признает, что ботов и данных недостаточно для написания полноценного сценария. Однако они способны «склеить» начало ролика или его концовку, которая у Coca-Cola всегда одинаковая — на экране появляются логотип со слоганом. Что касается автоматических закупок, то компания активно ими пользуется, но пока на programmatic тратится далеко не половина медиабюджетов.

ИИ также может пригодиться в электронной коммерции, но как именно, топ-менеджер не уточнил. Не исключено, что речь идет, в частности, о вендинговых автоматах. В США Coca-Cola продает их сторонним ритейлерам, например, Amazon и Tesco. В Японии, более продвинутой стране в плане применения новейших технологий на практике, потребители могут оплатить напиток с помощью приложения Coke On. Отслеживая их перемещения, можно анализировать привычки покупателей, их местоположение и время. При этом компания осознает все риски, связанные с приватностью пользователей и необходимостью не переступать тонкую грань.