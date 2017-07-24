Турецкие владельцы холдинга "Пронто Медиа" ищут покупателей на российские интернет-активы

Акционеры холдинга "Пронто Медиа" изучают варианты стратегического развития «Из рук в руки» (Irr.ru) и Job.ru, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, которым предложили покупку активов.

Продажу Акционеры холдинга рассматривают как одну из возможностей стратегичестого развития Irr.ru и Job.ru – самых посещаемых ресурсов головной компании Trader Media East. По словам одного из источников, предварительная стоимость сервиса "Из рук в руки" оценивается в $5 млн.

Консультации о продаже интернет-ресурсов начались примерно две недели назад, но это не первая попытка, рассказал изданию источник из инвестфонда. Консультации с потенциальными покупателями ресурсов ведет Deloitte. В "Пронто Медиа" комментировать информацию о возможной сделке отказались.

По данным отчета Trader Media East, в 2016 году Irr.ru посещали в среднем 6,36 млн уникальных пользователей в месяц, Job.ru — 2,24 млн.

Ранее Trader Media East начала реструктуризацию бизнеса на территории РФ. В том числе перестала выпускать бумажную версию газеты "Из рук в руки" в Москве и Санкт-Петербурге, в других регионах перевела ее на франшизу.