Команда 31-й Международной выставки IPSA (powered by PSI) подготовила профессиональную программу развития компетенций в области продвижения бренда и корпоративной идентичности.
За три дня работы выставки с 14 по 16 марта в Крокус Экспо вы найдете для себя отраслевые новинки рекламно-сувенир
Впервые на выставке будут представлены уникальные брендированные спортивные товары и эко-текстиль из Нидерландов, Турции и Пакистана. Офисные и личные аксессуары премиум-класса из Турции, Франции, Германии, а также огромный выбор гаджетов – от флешек до пауэрбэнков и накопителей из Китая.
40 участников из 100 впервые примут участие в весенней выставке – а это значит, что профессиональную аудиторию ждет большое количество новых имен, продуктов и поводов для вдохновения!
В дни выставки будет проходить IPSA_CHO!CE Awards - конкурс на лучшую промо-идею, в котором примут участие экспоненты выставки со своими лучшими продуктами и решениями в трех ценовых решениях. Выбор самых-самых - в руках посетителей, победители определятся голосованием всех гостей выставки.
Кому необходимо посетить это мероприятие?
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Корпоративным маркетологам
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Представителям рекламных и event агентств
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Дистрибьюторам и ритейлерам
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Рекламно-произво
дственным компаниям и типографиям
«Пожалуй, каждый, кто по роду деятельности сталкивается с необходимостью промотирования своей компании, рано или поздно должен попасть к вам».
«Буду рекомендовать своим сотрудникам и коллегам, так как считаю необходимым регулярное посещение выставки для повышения знаний в области рекламного рынка».
В рамках выставки 14-15 марта состоится Конференция Brand & Business - исключительно прикладная информация для вашей компании и бренда:
СЕССИЯ BUSINESS
Бесценные советы по эффективному управлению и защите Вашей креативности
Интеллектуальная собственность — модно, нужно, выгодно… и опасно, если пренебрегать правовыми нормами РФ и стандартами профессиональног
Спикеры: Совет ТПП РФ по интеллектуальной собственности, Nevsky IP Law, ABN GROUP, Коренной и Партнеры, Катков и Партнеры, Российский экспортный центр
Бизнес онлайн для производителей и дистрибьюторов промопродукции
Cтратегии и инструменты онлайн продвижения, кейсы в Instagram - от имиджа до конкретных оптовых сделок, юридические и административные особенности работы в интернете.
Спикеры: Web Generation Group
Круглый стол "Эффективное налоговое планирование бизнеса"
Налоговая безопасность и риски – с чем и как бороться? Что делать с недобросовестным
Спикеры: MK Consulting
СЕССИЯ BRAND
Стратегическое планирование Р2Р коммуникаций
Как разглядеть в ЦА живого человека и найти в его жизни место своему бренду
Спикеры: Moscow Business School
Бренд в окружающей среде – сувенир, который хочется забрать с собой
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Ключевые ориентиры. Обзор знаковых сувенирных кейсов
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Международный опыт. Сувениры в структуре Cannes Lions
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Трансформация продукта в сувенир
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Разработка уникальных сувениров как метод отражения философии бренда
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Арт-объекты: трансляция брэнд-коммуникац
ии и запуск собственных сувенирных линеек
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Формирование культа. Брэндинг как метод предопределения потребительского поведения
Спикеры: Ambient агентств
Годовой отчет как часть корпоративных коммуникаций
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Корреляция с брендом
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Создание концепции и передача смысла
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Использование фотографических изображений
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Иллюстративные материалы
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Актуальная типографика
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Современная подача c использованием инфографики
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Широкие возможности полиграфического «языка»
Спикеры: RAEX (Эксперт РА)
Информационная поддержка