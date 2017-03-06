До 31-й Международной выставки IPSA (powered by PSI) осталась всего неделя

Команда 31-й Международной выставки IPSA (powered by PSI) подготовила профессиональную программу развития компетенций в области продвижения бренда и корпоративной идентичности.

За три дня работы выставки с 14 по 16 марта в Крокус Экспо вы найдете для себя отраслевые новинки рекламно-сувенир ной продукции, креативные подарки и упаковку, брендированную одежду, аксессуары и спортивные товары, сверхвозможности полиграфии и технологические новшества от 100 компаний на 3 000 кв.м. экспозиции.

Впервые на выставке будут представлены уникальные брендированные спортивные товары и эко-текстиль из Нидерландов, Турции и Пакистана. Офисные и личные аксессуары премиум-класса из Турции, Франции, Германии, а также огромный выбор гаджетов – от флешек до пауэрбэнков и накопителей из Китая.

40 участников из 100 впервые примут участие в весенней выставке – а это значит, что профессиональную аудиторию ждет большое количество новых имен, продуктов и поводов для вдохновения!

В дни выставки будет проходить IPSA_CHO!CE Awards - конкурс на лучшую промо-идею, в котором примут участие экспоненты выставки со своими лучшими продуктами и решениями в трех ценовых решениях. Выбор самых-самых - в руках посетителей, победители определятся голосованием всех гостей выставки.

Кому необходимо посетить это мероприятие?

Корпоративным маркетологам

Представителям рекламных и event агентств

Дистрибьюторам и ритейлерам

Рекламно-произво дственным компаниям и типографиям

«Пожалуй, каждый, кто по роду деятельности сталкивается с необходимостью промотирования своей компании, рано или поздно должен попасть к вам». «Буду рекомендовать своим сотрудникам и коллегам, так как считаю необходимым регулярное посещение выставки для повышения знаний в области рекламного рынка».

В рамках выставки 14-15 марта состоится Конференция Brand & Business - исключительно прикладная информация для вашей компании и бренда:

СЕССИЯ BUSINESS

Бесценные советы по эффективному управлению и защите Вашей креативности

Интеллектуальная собственность — модно, нужно, выгодно… и опасно, если пренебрегать правовыми нормами РФ и стандартами профессиональног о менеджмента ИС.

Спикеры: Совет ТПП РФ по интеллектуальной собственности, Nevsky IP Law, ABN GROUP, Коренной и Партнеры, Катков и Партнеры, Российский экспортный центр

Бизнес онлайн для производителей и дистрибьюторов промопродукции

Cтратегии и инструменты онлайн продвижения, кейсы в Instagram - от имиджа до конкретных оптовых сделок, юридические и административные особенности работы в интернете.

Спикеры: Web Generation Group

Круглый стол "Эффективное налоговое планирование бизнеса"

Налоговая безопасность и риски – с чем и как бороться? Что делать с недобросовестным и контрагентами? Как нужно общаться с налоговыми органами? Ответы почти на все вопросы из налоговой жизни любой компании.

Спикеры: MK Consulting

СЕССИЯ BRAND

Стратегическое планирование Р2Р коммуникаций

Как разглядеть в ЦА живого человека и найти в его жизни место своему бренду

Спикеры: Moscow Business School

Бренд в окружающей среде – сувенир, который хочется забрать с собой

Ключевые ориентиры. Обзор знаковых сувенирных кейсов

Международный опыт. Сувениры в структуре Cannes Lions

Трансформация продукта в сувенир

Разработка уникальных сувениров как метод отражения философии бренда

Арт-объекты: трансляция брэнд-коммуникац ии и запуск собственных сувенирных линеек

Формирование культа. Брэндинг как метод предопределения потребительского поведения

Спикеры: Ambient агентств о Свечение

Годовой отчет как часть корпоративных коммуникаций

Корреляция с брендом

Создание концепции и передача смысла

Использование фотографических изображений

Иллюстративные материалы

Актуальная типографика

Современная подача c использованием инфографики

Широкие возможности полиграфического «языка»

Спикеры: RAEX (Эксперт РА)

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