Международный фестиваль рекламы Red Apple представляет насыщенную программу Out of the box. Она включает самые разные активности — от нейроисследования до инсталляций, от создания музыки до погружения в виртуальную реальность. Посетителей фестиваля ждут интерактивная и игровая зоны, арт-зона и зона воркшопов.

Interactive zone

Компания «Нейротренд» раскроет секреты нейроисследования рекламных роликов при помощи специального оборудования: «Ай-трекер», полиграф, электроэнцефаллограф. Зрители смогут понаблюдать за процессом измерения эмоционального восприятия рекламных роликов и побывать на месте респондента.

Центр 3D-технологий 3D.RU поделится своим опытом применения 3D -печати и VR/AR в рекламе. Компания предложит гостям фестиваля Red Apple порисовать 3D-ручками, увидеть, как происходит процесс печати на 3D-принтере, и попытаться выиграть в виртуальной игре.

Самоучкам. Креативная педагогика: как учиться в офисе. Самообучение не отходя от проектов. Сессия из серии практических советов по креативному саморазвитию, командной работе и мотивации с Дмитрием Карповым.

Art Zon

Арт-акселератор ART.WHO.ART представит проект 4BID|Four Body Influenced Designers. Команда молодых художников, используя нейрогарнитуру и программное обеспечение, будет записывать мозговые волны. На основе их графического изображения будут созданы инсталляции и дизайн предметов промышленного производства.

Speed reklaming battle. Любите рисовать? Попробуйте свои силы в конкурсе на speed-reklaming. 30 минут на создание рекламного носителя для одного продукта. Победитель будет объявлен 8 декабря на сцене Deworkacy и получит приз — графический планшет Wacom Intuos от бренда Wacom – легенды в мире цифрового искусства.

Инсталляция Kedr X Покрас. Московский коллектив Kedr Visuals и знаменитый Питерский каллиграф Покрас Лампас представят совместный визуальный проект. Каждый желающий сможет стать частью полотна для проекции: наложить на себя авторскую каллиграфию, ощутить на себе художественные образы и запечатлеть это на камеру.

Game zone

На площадке Red Apple в зоне Scream School гости смогут немного отдохнуть и развлечься: поиграть в компьютерные игры, разработанные студентами Scream School, увидеть процесс создания персонажей концепт-арт в режиме реального времени, побывать в виртуальной реальности с помощью оборудования, на котором студенты готовят свои проекты, и пообщаться с кураторами Школы на мастер-классах по созданию компьютерной графики и игр.

VR zone

Компания видеодистрибьюции VRHOUSE продемонстрирует лучшие кейсы, созданные российскими продакшен-компаниями за последние несколько лет в режиме 360. Кинотеатр виртуальной реальности удивит даже самого искушенного зрителя.

Где: «Красный октябрь», площадка Deworkacy

Когда: 7–8 декабря 2017 года

Напоминаем, что на площадке Deworkacy продолжается регистрация на воркшопы. Спешите, количество мест ограничено!

