Новая функция будет рекомендовать посты, основываясь на активности друзей

Instagram запустила новую функцию, которая будет рекомендовать посты, основываясь на активности друзей. «Рекомендованное» будет размещаться в отдельном разделе над основной лентой, сообщает TechCrunch.

Рекомендованный контент будет специальным образом маркирован и отличим от постов подписок. Таких рекомендаций будет от трех до пяти.

Сообщения предлагаются в соответствии с содержимым, которое нравится учетным записям, на которые подписан пользователь. «Рекомендуемые» сообщения можно временно скрыть, нажав на значок камеры над сообщением и выбрав соответствующую кнопку.

В Instagram отметили, что «Рекомендуемое» не будет мешать основной ленте подписок, а будет появляться только после просмотра всех остальных постов.

Ранее функция находилась на этапе тестирования, однако не в основной ленте, а в отдельной вкладке. Новинка уже появилась на телефонах у части владельцев Android и iOS. Теперь ее описание можно найти в справочном разделе соцсети.

