Новая функция позволит скрывать посты и истории конкретных пользователей, не отписываясь от них

В Instagram появилась кнопка «игнорировать» (mute), которая позволит скрывать посты и истории конкретных пользователей, не отписываясь от них, сообщается в блоге сервиса.

Кнопка «игнорировать» находится в правом верхнем углу страницы в профиле, а также на фотографии пользователя. Интересно, что проигнорированный пользователь не получит оповещения об активации функции.

В то же время, после включения этого режима пользователь сможет получать уведомления, если его отметили на фотографиях или упомянули в скрытом аккаунте. «Когда вы отключаете учетную запись, то всё равно можете видеть посты на странице пользователей и получать уведомления о комментариях или сообщениях, если вы на них отмечены», — говорится в блоге сервиса.

Аналогичные функции, позволяющие временно или навсегда скрыть из ленты новостей посты конкретных пользователей, уже есть в Facebook и Twitter. Однако там скрытые пользователи не получают никаких уведомлений.

Напомним, ранее Instagram запустил функцию репостов. С помощью нее пользователи могут публиковать понравившиеся сообщения из ленты новостей в разделе Stories.