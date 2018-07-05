Технология предсказывает, сколько рекламодатель готов заплатить за показ рекламы

Издательский дом Independent Media (IM) первым среди российских медиакомпаний внедрил на своих сайтах технологию, которая позволяет оптимизировать работу с аукционными моделями продаж рекламы в Google AdExchange.

Технология, разработанная компанией Roxot, анализирует автоматизированные аукционы по продаже рекламы и предсказывает, сколько рекламодатель готов заплатить за показ рекламы каждому пользователю. Точные предсказания позволяют увеличить цены продажи рекламы и общую выручку сайта на 10−30%.

Руководитель направления данных и программатик-продаж IM Анастасия Капитанова рассказала, что использование искусственного интеллекта для оптимизации работы с аукционными моделями продаж рекламы издательскому дому кажется очень перспективным направлением.

Первые тесты с Roxot были запущены еще два месяца назад, они показали, что технология позволяет оптимизировать работу со ставками на таком уровне, добиться которого человеку невозможно.