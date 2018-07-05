Издательский дом Independent Media (IM) первым среди российских медиакомпаний внедрил на своих сайтах технологию, которая позволяет оптимизировать работу с аукционными моделями продаж рекламы в Google AdExchange.
Технология, разработанная компанией Roxot, анализирует автоматизированные аукционы по продаже рекламы и предсказывает, сколько рекламодатель готов заплатить за показ рекламы каждому пользователю. Точные предсказания позволяют увеличить цены продажи рекламы и общую выручку сайта на 10−30%.
Руководитель направления данных и программатик-продаж IM Анастасия Капитанова рассказала, что использование искусственного интеллекта для оптимизации работы с аукционными моделями продаж рекламы издательскому дому кажется очень перспективным направлением.
Первые тесты с Roxot были запущены еще два месяца назад, они показали, что технология позволяет оптимизировать работу со ставками на таком уровне, добиться которого человеку невозможно.
«Эффективное управление ценами на размещение рекламы — ключевой элемент успеха медиа в диджитал-среде. Фиксированная цена на показы не может работать эффективно в мире автоматизации. Завышенная цена значительно уменьшает количество показов, а заниженная не отражает ценности контента. Мы давно искали технологии, которые позволили бы подтвердить наши гипотезы о влиянии разной аудитории на доход. В данном случае мы четко видим положительный результат от этого партнерства. Уже сейчас зафиксирован рост дохода на уровне 15%, а мы только в начале пути», — добавила Анастасия Капитанова.