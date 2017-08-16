Коммуникационно-консалтинговая группа открыла офис в Пекине



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iMARS открыла офис в Пекине, возглавит его Александр Казюхин, ранее занимавшийся реализацией проектов группы в странах АТР.

По словам президента iMARS Владимира Ступникова, несмотря на очевидную привлекательность Китая, как рынка сбыта для российских производителей, реализация их экспортного потенциала существенно ограничена из-за еще не сформировавшегося в сознании китайского потребителя образа России как производителя высококачественных, экологичных и конкурентоспособных товаров, а также довольно низкой узнаваемости конкретных российских товарных марок среди китайских аудиторий. iMARS займется решением подобных задач.

Практикой iMARS в Китае и АТР руководит управляющий партнер iMARS Елена Грозная, по ее словам, успешная информационная кампания в Китае невозможна без соответствующей инфраструктуры бизнеса в России и Азии, а также мультиязычных команд специалистов в сферах отношений с экспертным сообществом, СМИ, работы в социальных сетях, лингвистики, журналистики, дизайна и рекламы.

«Наш пекинский офис возглавит Александр Казюхин (китаист – востоковед, выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова и ВШЭ), ранее занимавшийся реализацией проектов iMARS в странах АТР. Офис нашей китайской компании YI MEI XING (И МЭЙ СИН) Public Relations расположен в районе Чаоян, центральном деловом районе Пекина", - заявила Елена Грозная.

По ее словам, до конца 2017 года будет завершён набор персонала из числа локальных специалистов в сфере PR, SMM, рекламы, организации мероприятий. Кроме этого, компания займется развитием собственных медиа платформ в Китае.