Основатель компании подвел итоги конкурса, запущенного по инициативе школьницы



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Бизнесмен Илон Маск подвел итоги конкурса на лучшее видео от поклонников Tesla. Ролики о вместительном авто и человеке в костюме астронавта, и быстрый обзор - попали в тройку победителей конкурса Project Loveday, запущенного по инициативе школьницы.

В результате, победителем конкурса был объявлен технологический обозреватель Маркес Браунли с видео под названием "Tesla Project Loveday Contest Entry!", в котором он продемонстрировал вместительность Tesla.

Второе место заняло автор YouTube-канала Everyday Astronaut с видео под названием "Spaceships. For Earth" - история человека, который постоянно носит костюм астронавта, выполняя при этом все бытовые действия.

Замкнул тройку ролик "Super Quick Tesla fan video from Sonja" Сони Ясански, в котором за рекордные 1, 5 минуты представлен обзор автомобиля.

Идея конкурса принадлежала школьнице Брии Лавдэй, которая получила в школе задание обратиться с предложением или просьбой к любому бизнесмену на планете. Она выбрала Илона Маска, а ее отец помог ей обратиться к главе Tesla через свой Twitter.