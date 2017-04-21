Основатель Tesla займется телепатией



Илон Маск. Фото: соцсети

Основатель Tesla Илон Маск подтвердил, что он собирается заниматься разработкой и развитием нейроинтерфейсов. По его словам, связать человеческий мозг с компьютером получится в ближайшие 8-10 лет.

Маск собирается развивать технологию «нейронного кружева» с помощью компании Neuralink. Это значит, что в человеческий мозг можно будет вживлять электроды, чтобы помогать людям с повреждениями головного мозга, например, пережившими инсульт. На первом этапе электроды предполагается использовать именно для борьбы с патологиями.

В дальнейшем предполагается поменять сферу применения нейроинтерфейсов. Они будут использоваться как устройство для телепатии: люди смогут буквально обмениваться мыслями через электроды, не используя для этого речь.

По мнению Маска, это позволит вести «быстрое и несжатое прямое общение друг с другом». Предполагается, что разработка подобных механизмов займет от 8 до 10 лет. Компанию Neurоlink планирует возглавить лично Илон Маск.