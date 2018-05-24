Бизнесмен предложил создать сервис для оценки медиа

Илон Маск предложил создать сайт Pravda, где общественность могла бы оценивать надежность СМИ. Согласно задумке предпринимателя, с помощью сервиса аудитория сможет ранжировать отдельные статьи, а также отслеживать уровень доверия к журналистам и публикациям. Там же будут сообщать о ботнетах. Опрос в Twitter показал, что 88% проголосовавших поддерживают идею Маска. Участие в опросе приняло более полумиллиона человек.

Журналист Марк Харрис обратил внимание на то, что структуры бизнесмена действительно зарегистрировали компанию Pravda Corp. в Калифорнии. Ее сферой деятельности заявлены «Медиа». Регистрация была произведена в октябре 2017 года.

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Слухи об интересе Маска к медиа ходят уже давно. Ранее СМИ сообщали, что несколько сотрудников сатирического издания The Onion перешли в секретный творческий проект, который готовит к запуску создатель SpaceX и Tesla. По неофициальной информации, речь идет о бывшем главреде The Onion Коуле Болтоне и ответственном редакторе Бене Беркли, которые уволились в конце прошлого года. В марте 2018 года Маск анонсировал создание «межгалактической медиаимперии».