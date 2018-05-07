Бизнесмен поспорил с Уорреном Баффетом

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил в Twitter, что создаст кондитерскую компанию. Такое решение возникло после спора о подходах к управлению бизнесом с главой Berkshire Hathaway Уорреном Баффетом.

«Я открываю кондитерскую компанию, это будет потрясающе», — написал Маск, подчеркнув, что говорит серьёзно. Он также сообщил, что хочет создать «криптоконфету».

Ранее бизнесмен вступил в заочную перепалку с миллиардером Уорреном Баффетом. На собрании акционеров Tesla Маск раскритиковал стратегию «экономического рва», предложенную инвестором. В ответ Баффет заявил, что Маск может «перевернуть все с ног на голову» во многих областях, однако вряд ли возьмется за кондитерский бизнес. Победить Баффета в кондитерском бизнесе ему всё равно не удастся, так как вокруг компании «хорошие рвы».

«Я построю свой ров и наполню его конфетами… Уоррен Баффет не сможет сопротивляться инвестированию», — добавил Маск в комментариях к своему посту.

Примечательно, что Маск объявил о намерении запустить новый проект на фоне того, как его главный проект Tesla терпит колоссальные убытки и находится на грани банкротства.