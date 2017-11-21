Рама картины «Спаситель мира», проданной за рекордные $450 млн, не понравилась представителям IKEA

В минувшие выходные на рынке искусства был установлен новый рекорд – аукционный дом Christie's продал картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за 450 миллионов долларов.

Картину продал российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев.

IKEA не могла остаться в стороне и выпустила ситуативную кампанию. Под известной картиной появилась фраза: «Когда потратил на картину $450 млн, а рамка не нравится».

Представители IKEA предлагают хранить картину в своей рамке VIRSERUM, доступной в магазинах компании по цене от $4,99 до $9,99.