В минувшие выходные на рынке искусства был установлен новый рекорд – аукционный дом Christie's продал картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за 450 миллионов долларов.
Картину продал российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев.
IKEA не могла остаться в стороне и выпустила ситуативную кампанию. Под известной картиной появилась фраза: «Когда потратил на картину $450 млн, а рамка не нравится».
Представители IKEA предлагают хранить картину в своей рамке VIRSERUM, доступной в магазинах компании по цене от $4,99 до $9,99.
Ikea's response to Leonardo da Vinci's Salvator Mundi painting selling for $450 million. pic.twitter.com/POntphAske— Tim Nudd (@nudd) 20 ноября 2017 г.