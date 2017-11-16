Четыре рекламных ролика приурочены к открытию самого большого в Южной Азии магазина IKEA

Каждый из нас ежедневно сталкивается с ситуацией, в которой необходимо принять решение, сделать выбор. IKEA, как всегда, прекрасно понимает своих покупателей. Несмотря на то, что в жизни много вещей, которые выбрать нельзя, в магазинах IKEA выбор всегда широк.

Новая рекламная кампания «Выбор» была запущена в рамках продвижения нового магазина IKEA, который стал самым большим на территории Южной Азии. Юмористические ролики помогают найти своим героям выход в ситуации, в которой, кажется, совсем нет выбора.

Например, вы не можете выбрать тёщу, которая на протяжении всего дня смотрит сериалы, но вы всегда можете выбрать кресло, в котором она расслабится и уснет, а вы, наконец, посмотрите игру любимой футбольной команды.

Серия роликов была снята режиссёром из Аргентины Augusto G Zapiola. Отмечается, что многие актеры не говорили ни по-английски, ни по-испански, а все инструкции от режиссёра получали с помощью жестов и мимики. Удивительно, но это позволило не только не потерять ничего при «переводе», но и сэкономить съемочный день.