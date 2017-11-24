Самые дальновидные зарубежные компании уже начинают избавляться от диджитал директоров, считая, что этой функцией должен обладать каждый маркетолог в компании. У нас же зачастую уровень диджитал-компетентности еще очень низкий. Курс Digital Marketing создан, чтобы исправить ситуацию и дать комплексные знания по всем главным диджитал инструментам всего за одну неделю!
ДЛЯ КОГО:
Для директоров по маркетингу и руководителей средних и небольших компаний - управленцы, как представители последнего оффлайн поколения, часто плохо разбираются в диджитал, отдавая его на откуп молодым сотрудникам. Последние разбираются в нем прекрасно, но не имеют стратегического видения. С этим курсом вы сможете ставить задачи и контролировать своих подчиненных или агентства значительно эффективнее!
Для бренд-трейд менеджеров и всех маркетологов - если вы хотите идти в ногу со временем и требованиями работодателей, повысить эффективность взаимодействия с диджитал-департаментом, понять, как использовать их инструменты для достижения своих KPI.
ЧТО ВАС ЖДЕТ:
Комплексная программа из 9 модулей по ключевым инструментам:
Digital-стратегия, Web-аналитика, SEO, Inbound, Контекст, Соцсети, E-mail, Мобильный, Видео и Гео маркетинг.
ОСОБЕННОСТЬ КУРСА:
В каждом блоке дается пошаговая инструкция, что и как делать с разбором примеров и "подводных камней", а также ключевые вопросы для контроля подрядчиков и 1-2 свежих кейса, как это было реализовано на практике в B2C и B2B компаниях. Заключительный день - семинар Британского Королевского Института Маркетинга. Британский сертификат о повышении квалификации, действующий по всему миру.
КУРСЫ ВЕДУТ:
- эксперты Британского Королевского Института Маркетинга, Лондон (синхронный перевод)
- представители Яндекс, Google, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Youtube и т.д.
- представители российских B2C и B2B компаний с большим и интересным опытом
ЧТО ПОЛУЧАТ УЧАСТНИКИ:
- Два сертификата: российский и британский! (действует во всем мире)
- Пошаговый чек-лист: что и как делать с перечнем наиболее частых ошибок и "подводных камней"
- Инструкцию, как четко ставить задачу агентству и контролировать процесс
- Методику оценки и систему ключевых показателей эффективности компании
- Сертифицированный европейский курс, адаптированный российскими кейсами и методиками
Подробности на сайте.