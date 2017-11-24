Помимо комплексных знаний по всем главным диджитал инструментам участники курса получат британский диплом

Самые дальновидные зарубежные компании уже начинают избавляться от диджитал директоров, считая, что этой функцией должен обладать каждый маркетолог в компании. У нас же зачастую уровень диджитал-компетентности еще очень низкий. Курс Digital Marketing создан, чтобы исправить ситуацию и дать комплексные знания по всем главным диджитал инструментам всего за одну неделю!

ДЛЯ КОГО:

Для директоров по маркетингу и руководителей средних и небольших компаний - управленцы, как представители последнего оффлайн поколения, часто плохо разбираются в диджитал, отдавая его на откуп молодым сотрудникам. Последние разбираются в нем прекрасно, но не имеют стратегического видения. С этим курсом вы сможете ставить задачи и контролировать своих подчиненных или агентства значительно эффективнее!

Для бренд-трейд менеджеров и всех маркетологов - если вы хотите идти в ногу со временем и требованиями работодателей, повысить эффективность взаимодействия с диджитал-департаментом, понять, как использовать их инструменты для достижения своих KPI.

ЧТО ВАС ЖДЕТ:

Комплексная программа из 9 модулей по ключевым инструментам:

Digital-стратегия, Web-аналитика, SEO, Inbound, Контекст, Соцсети, E-mail, Мобильный, Видео и Гео маркетинг.

ОСОБЕННОСТЬ КУРСА:

В каждом блоке дается пошаговая инструкция, что и как делать с разбором примеров и "подводных камней", а также ключевые вопросы для контроля подрядчиков и 1-2 свежих кейса, как это было реализовано на практике в B2C и B2B компаниях. Заключительный день - семинар Британского Королевского Института Маркетинга. Британский сертификат о повышении квалификации, действующий по всему миру.

КУРСЫ ВЕДУТ:

эксперты Британского Королевского Института Маркетинга, Лондон (синхронный перевод)

представители Яндекс, Google, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Youtube и т.д.

представители российских B2C и B2B компаний с большим и интересным опытом

ЧТО ПОЛУЧАТ УЧАСТНИКИ:

Два сертификата: российский и британский! (действует во всем мире) Пошаговый чек-лист: что и как делать с перечнем наиболее частых ошибок и "подводных камней" Инструкцию, как четко ставить задачу агентству и контролировать процесс Методику оценки и систему ключевых показателей эффективности компании Сертифицированный европейский курс, адаптированный российскими кейсами и методиками

Подробности на сайте.