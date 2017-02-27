OMD OM Group и Группа компаний «Игроник» объявили о стратегическом партнерстве.



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Известные участники медиа рынка, ранее сотрудничавшие на проектной основе, OMD OM Group и Группа компаний «Игроник» договорились о заключении Стратегического партнерства. Партнерство позволит его участникам добиться максимальной синергии от консолидации объемов и координации усилий на высоконкурентном рынке и в полной мере применить накопленную экспертизу каждой из сторон.

Как пояснили в пресс службах компаний, в отличие от распространенных форм слияний и поглощений, создание Альянса не приведет к утрате самостоятельности участников. Альянс крупного российского представителя международной сети OMD и быстрорастущей, стремительно набирающей медийную экспертизу группы «Игроник» базируется на консолидации и координации, на обмене опытом и знаниями.

Группа компаний «Игроник» привносит в альянс свой богатый опыт работы в отдельных категориях, хорошее понимание сегмента средних локальных клиентов, дополненные маневренностью и оперативностью, присущими растущей компании. Взамен, Группа компаний «Игроник» получит доступ к накопленным за многие годы работы OMD OM Group маркетинговой и пленнинговой экспертизам, знаниям и исследованиям, а также улучшит возможности медиа закупок в отдельных сегментах.

Партнерство сторон также распространяется на такие важные сферы бизнеса, как новый бизнес, кадровую политику, PR и GR. Сейчас стороны договариваются о стандартизации бизнес процессов и процедур, соответствующих лучшим стандартам медиа индустрии.

«Укрепление нашего проверенного годами сотрудничества с одним из крупнейших и наиболее авторитетных игроков медиа-коммуникационного рынка заключает в себе множество ценных возможностей для развития бизнеса нашей компании – это и работа с клиентами за пределами РФ, и доступ к технологическим разработкам OMD OM Group, и наращивание стратегической, пленнинговой экспертизы, и, конечно, усиление buying power”, - прокомментировал партнерство Никита Пипко, основатель и Президент Группы компаний «Игроник».

Эдуард Цинкер, COO (Chief Operating Officer) OMD OM Group, отмечает следующее: «Альянс с группой компаний «Игроник» является привлекательным для OMD OM Group, поскольку наш партнер обладает богатой профессиональной экспертизой в важных для нас сегментах рынка, мобилен и ориентирован на задачи клиента. Мы работаем сообща по ряду проектов и уже имели возможность убедиться в динамичности коллег и их нацеленности на результат, а также в щепетильном отношении к выполнению достигнутых договоренностей. Это хороший капитал для вклада в развитие нашего стратегического Альянса».

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