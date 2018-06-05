С июня ГК отвечает за продажу рекламы на мультимедийных экранах и световых лайтбоксах АО «МИА» на эксклюзивной основе

Группа компаний «Игроник» и «Межотраслевое инвестиционное агентство» («МИА») объявили о старте сотрудничества. С июня текущего года «Игроник» отвечает за продажу рекламы на мультимедийных экранах и световых лайтбоксах АО «МИА» на эксклюзивной основе.

Рекламодателям предлагаются пакетные предложения, объединяющие носители, расположенные на территории Московского метрополитена. Проект охватывает свыше 50 станций, его общий пассажиропоток составляет более 400 млн человек в год.

Наталья Руманова, управляющий директор ГК «Игроник»: Мы убеждены, что продукт будет востребован рынком. Московское метро входит в тройку «подземок» мира с самым высоким пассажиропотоком. Метро перевозит 56% всех московских пассажиров и, по-прежнему, остается идеальным местом встречи. Цифровая коммуникация проекта, его мобильность и измеряемость — в абсолютном тренде сегодняшнего дня. Проект, безусловно, является частью медийной омниканальной эко-системы и позволяет нашим клиентам строить дальнейшую коммуникацию с уже охваченной аудиторией.

«Игроник» ожидает, что реклама в метро на современных носителях будет, в первую очередь, интересна компаниям сегмента FMCG. Ежедневно через метрополитен проходят люди разного пола, возраста, социально-демографического статуса и уровня дохода. Именно поэтому эффективные рекламные кампании возможны для товаров разных продуктовых линеек.

Владимир Шаталов, генеральный директор «Межотраслевого инвестиционного агентства»: «Игроник», входящий в ТОП-10 крупнейших медийных холдингов, обладает серьёзной профессиональной экспертизой в важных для нас сегментах рынка и целиком ориентирован на задачи клиента. Делегируя продажи и функционал клиентского сервиса нашим бизнес-партнерам, мы планируем вложить свой ресурс в технологическое развитие продукта — интеллектуальные алгоритмы, подключение возможностей wi-fi- и видео-аналитики, а также в расширение географии проекта.

В портфолио ГК «Игроник» входят такие бренды, как Бургер Кинг, Роснефть, ВТБ, Газпромбанк, ДОНСТРОЙ, Почта Банк, Смартори, Галс-Девелопмент и др.