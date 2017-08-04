Первый в России открытый LAN-турнир по Quake Champions состоялся в прошедшую субботу в киберклубе МедиаМаркт

29 июля 2017 года в киберспортивном клубе МедиаМаркт в московском ТЦ АВИАПАРК прошел открытый профессиональный дуэльный LAN-турнир по Quake Champions. Главной новостью турнира стало участие двух звездных киберспортсменов, которые впервые выступили от имени своих команд: Алексея «Cypher» Янушевского из Virtus.pro и Антона «CoollerZ» Синьгова из Na’Vi.

В турнире принял участие 41 игрок, среди которых были такие звезды мировой киберспортивной арены, как Cypher, CoollerZ, AGENT и evil.

Комментировал турнир Роман "Polosatiy" Тарасенко, on-line стрим которого собрал многотысячную аудиторию, а за результатами следили болельщики со всего мира.

Напряженный турнир длился более 10 часов. Впервые Cypher и CoollerZ встретились один на один в финале виннеров, в напряженной и динамичной схватке победил CoollerZ со счетом 3:2. Не менее жаркой была дуэль между игроками evil и base, которая закончилась с таким же счетом 3:2 в пользу evil, base занял 4 место.

В дуэли между evil и Cypher игрок команды Virtus.pro одержал победу со счетом 3:2. Таким образом, evil получил "бронзу", а Cypher вышел в суперфинал, чтобы снова встретиться с CoollerZ для определения сильнейшего игрока этого турнира.

Кульминацией стала вторая схватка киберспортсменов, выступавших от имени своих профессиональных клубов Virtus.pro и Na’Vi. Со счетом 2:0 в ней одержал победу Антон «CoollerZ» Синьгов из Na’Vi.

Итоги турнира:

1 место - Антон «CoollerZ» Синьгов - 150 000 руб;

2 место – Алексей «Cypher» Янушевский - 75 000 руб;

3 место - Сергей «evil» Орехов - 50 000 руб;

4 место - Александр «BaSe» Рыбин - 25 000 руб.

Все призеры, а также игроки, занявшие с 5 по 8 место, получили призы от спонсора турнира: Trust — игровые аксессуары.

По результатам первого LAN-турнира по Quake Champions в MediaMarkt, Антон «CoollerZ» Синьгов занял 1 место в международном рейтинге киберспортсменов англоязычного ресурса Plus Forward (Rankings - Quake Champions). Это стало возможным благодаря участию в турнире игроков мировой величины.

Антон «CoollerZ» Синьгов играет в Quake на профессиональном уровне с 2005 года. В дисциплинах Quake III: Arena и Quake IV он выиграл множество региональных и международных турниров, а в Quake Live занял призовые места на чемпионатах серий DreamHack и Intel Extreme Masters. На QuakeCon 2004, 2006, 2010 и 2011 годов CoollerZ получил две бронзовых и две серебряных медали. В Quake Champions Антон Синьгов уже успел выиграть несколько турниров, а также прошел в финальную часть европейских отборочных Quake World Championship.

Алексей «Cypher» Янушевский из команды Virtus.pro – 27-летний спортсмен, выигравший престижные турниры ESWC 2008, QuakeCon 2008, DreamHack, European Extreme Masters и ASUS Open. В 2010 году Янушевский одержал безоговорочную победу на турнире QuakeCon, а престижный кубок ASUS Open он выигрывал целых десять раз.