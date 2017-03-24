Культовый художник-график представил серию плакатов для Музея советских игровых автоматов

Известный российский художник-график Игорь Гурович представил серию плакатов для частного Музея советских игровых автоматов. Новые работы художника - импровизация на тему советского детства - объединяют символы советского времени: трехколесный велосипед, перископ от самого популярного автомата того времени – морского боя, архитектуру «без излишеств».

«Музей советских игровых автоматов – частный музей, который создали молодые талантливые ребята. Он может себе позволить идти правильным путем, ничего не боясь, развиваться «по уму». Главный герой плакатов – сам музей. Средствами художественной графики мы попытались рассказать об «аналоговом детстве» современному поколению, напомнить о веселом пионерском лете их родителям», - рассказал о серии Игорь Гурович, автор плакатов, арт-директор Arbeits Kollektiv.

Игорь Гурович - один из наиболее титулованных российских дизайнеров, известный, в первую очередь, как плакатист. Он работал над графическими материалами для множества культурных институций. В том числе в 2010 году он сделал первый плакат для Музея советских игровых автоматов.



