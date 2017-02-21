Антимонопольщики усмотрели в работе компаний признаки незаконной экономической координации



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Федеральная антимонопольная служба в марте примет решение о возбуждении дела в отношении Lenovo и Hewlett-Packard (HP) за картельный сговор. Об этом “Интерфаксу” начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

ФАС возбудила дело о картельном сговоре при госзакупках компьютеров Lenovo и HP в конце января. Ведомство заподозрило участников закупок для Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы.

Ранее в ноябре было возбуждено дело в отношении компаний "Бизнес компьютерс групп", "АМИ-НЕТВОРК", "КРОК инкорпорейтед", "СупервэйвГрупп" , "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", "Производственна я компания Аквариус". Дело будет рассмотрено 20 марта. ФАС подозревает, что за действиями этих компаний на торгах стоят производители Lenovo и Hewlett-Packard.

Ранее ФАС начала проверки в российских офисах компаний LG и Philips, они подозреваются в ценовом сговоре. Это уже не первая проверка ведомством технологических компаний: в декабре прошлого года ФАС запросила данные о розничных ценах на флагманские смартфоны у Sony, LG, Alcatel и Asus данные о ценах. Кроме того, с ноября прошлого года ФАС изучает цены на флагманские аппараты Samsung.