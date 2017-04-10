Немецкий производитель сыра инвестирует до 20 млн евро в развитие завода в Белгородской области



Скриншот сайта hochland.ru

Немецкий производитель сыра Hochland инвестирует в ближайшие несколько лет от 15 до 20 миллионов евро в развитие производства в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу головного офиса компании. В частности, речь идет об увеличении мощности завода Hochland по производству сливочного сыра, расположенного в поселке Прохоровка Белгородской области.

В компании также сообщили о возможном появлении на российском рынке новых продуктов. “В принципе, мы могли бы начать производство новых продуктов, если у нас будет достаточно ресурсов и будет спрос со стороны рынка”, - пояснили в пресс-службе.

Немецкая компания Hochland специализируется на производстве сыра с 1927 года. Ведет деятельность в шести странах мира, в России работает с 2003 года. Производство в России включает два завода, находящихся в поселке РАОС Раменского района Московской области и в поселке Прохоровка Белгородской области, которые производят более 100 тысяч упаковок сыра в год. По данным СПАРК, выручка компании в России за 2015 год составила 13,3 млрд рублей, чистая прибыль - 1,15 млрд рублей.