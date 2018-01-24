Новые директора назначены на предприятиях в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Иркутске

Пивоваренная компания Heineken сообщила о ротации руководителей на четырех из семи российских пивоварен.

Новым директором пивоваренного завода «Патра» в Екатеринбурге назначен Евгений Стрелец, ранее возглавлявший филиал «Байкал» в Иркутске. Максим Белов, ранее возглавлявший «Патру», возглавил завод компании в Санкт-Петербурге, руководитель которого Олег Боков заместил освободившуюся должность руководителя в Нижнем Новгороде, на крупнейшем производстве компании в стране. Бывший директор нижегородского завода Салима Бекоева ранее возглавила пивоварню «Сампанг Анунг» в Индонезии.

Новый директор пивоварни в Иркутске пока не назначен. На производствах в Стерлитамаке, Новосибирске и Хабаровске директора не менялись.

«Ротация — эффективная практика развития лидерского потенциала топ-менеджеров для Heineken. Это возможность познакомиться с новыми рынками, научиться работать с новыми командами, наладить обмен лучшими практиками. Для предприятий свежий взгляд тоже полезен. Смена руководителей проходит безболезненно, поскольку все бизнес-процессы и технологии производства в компании стандартизированы. При этом у всех талантливых управленцев есть перспектива карьерного роста, как в России, так и в глобальной структуре Heineken. И подобных примеров много», — отмечает Этьен Страйп.