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HEINEKEN и ICON провели музыкальный фестиваль «День Пивоварни – 2018»

11.09.2018 в 15:55

Активный отдых и выступление группы «Серебро» объединили жителей и гостей Нижнего Новгорода

8 сентября пивоварня «Волга» (HEINEKEN) провела музыкальный фестиваль «День Пивоварни — 2018», который уже третий год подряд собирает жителей Нижнего Новгорода на территории завода «Волга».

Музыкальный фестиваль «День пивоварни — 2018» на Волге — это пять часов разнообразных развлечений, фуд-корт со вкусной едой и концерт с зажигательной живой музыкой.

В этом году хедлайнером фестиваля стала популярная группа «SEREBRO», исполнившая любимые всеми хиты и новые композиции. До начала главного шоу на сцене выступали музыкальные коллективы и диджеи Нижнего Новгорода, заряжая гостей позитивными музыкальными вибрациями.

Посетители фестиваля принимали участие в развлекательных мероприятиях (стритбол, бадминтон, твистер, дартс, гонки, кикер, родео), делали фотографии в специальной фотозоне и бесплатно угощались любимым напитком.

Специально для болельщиков ХК «Торпедо» была создана специальная фан-зона, где можно было сфотографироваться в форме команды и почувствовать себя одним из членов любимого клуба.

Музыкальный фестиваль «День Пивоварни — 2018» посетило 4,5 тыс. жителей Нижнего Новгорода.

Состав творческой группы:

HEINEKEN (клиент):

Валентин Кондрашкин
Карина Караогланова
Юлия Бикаева
Елена Гарина

ICON (агентство):

Дарья Бусурина
Ольга Сколота
Максим Мешков
Валерия Бакаева
Александр Арбин
Александр Сколота

Heineken ICON
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