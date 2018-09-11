HEINEKEN и ICON провели музыкальный фестиваль «День Пивоварни – 2018»

8 сентября пивоварня «Волга» (HEINEKEN) провела музыкальный фестиваль «День Пивоварни — 2018», который уже третий год подряд собирает жителей Нижнего Новгорода на территории завода «Волга».

Музыкальный фестиваль «День пивоварни — 2018» на Волге — это пять часов разнообразных развлечений, фуд-корт со вкусной едой и концерт с зажигательной живой музыкой.

В этом году хедлайнером фестиваля стала популярная группа «SEREBRO», исполнившая любимые всеми хиты и новые композиции. До начала главного шоу на сцене выступали музыкальные коллективы и диджеи Нижнего Новгорода, заряжая гостей позитивными музыкальными вибрациями.

Посетители фестиваля принимали участие в развлекательных мероприятиях (стритбол, бадминтон, твистер, дартс, гонки, кикер, родео), делали фотографии в специальной фотозоне и бесплатно угощались любимым напитком.

Специально для болельщиков ХК «Торпедо» была создана специальная фан-зона, где можно было сфотографироваться в форме команды и почувствовать себя одним из членов любимого клуба.

Музыкальный фестиваль «День Пивоварни — 2018» посетило 4,5 тыс. жителей Нижнего Новгорода.

Состав творческой группы:

HEINEKEN (клиент):

Валентин Кондрашкин

Карина Караогланова

Юлия Бикаева

Елена Гарина

ICON (агентство):

Дарья Бусурина

Ольга Сколота

Максим Мешков

Валерия Бакаева

Александр Арбин

Александр Сколота