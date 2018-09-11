HEINEKEN и ICON провели музыкальный фестиваль «День Пивоварни – 2018»

8 сентября пивоварня «Волга» (HEINEKEN) провела музыкальный фестиваль «День Пивоварни — 2018», который уже третий год подряд собирает жителей Нижнего Новгорода на территории завода «Волга».
Музыкальный фестиваль «День пивоварни — 2018» на Волге — это пять часов разнообразных развлечений, фуд-корт со вкусной едой и концерт с зажигательной живой музыкой.
В этом году хедлайнером фестиваля стала популярная группа «SEREBRO», исполнившая любимые всеми хиты и новые композиции. До начала главного шоу на сцене выступали музыкальные коллективы и диджеи Нижнего Новгорода, заряжая гостей позитивными музыкальными вибрациями.
Посетители фестиваля принимали участие в развлекательных мероприятиях (стритбол, бадминтон, твистер, дартс, гонки, кикер, родео), делали фотографии в специальной фотозоне и бесплатно угощались любимым напитком.
Специально для болельщиков ХК «Торпедо» была создана специальная фан-зона, где можно было сфотографироваться в форме команды и почувствовать себя одним из членов любимого клуба.
Музыкальный фестиваль «День Пивоварни — 2018» посетило 4,5 тыс. жителей Нижнего Новгорода.
Состав творческой группы:
HEINEKEN (клиент):
Валентин Кондрашкин
Карина Караогланова
Юлия Бикаева
Елена Гарина
ICON (агентство):
Дарья Бусурина
Ольга Сколота
Максим Мешков
Валерия Бакаева
Александр Арбин
Александр Сколота