Процесс затронет планирование и баинг

Heineken, вторая по величине пивоваренная компания в мире, проводит пересмотр медиаакаунта. Речь идет о планировании и баинге в интересах флагманского бренда, пишет Adweek. Других брендов — Dos Equis, Tecate, Newcastle или Amstel Light — это не коснется.

Источники называют процесс «презентацией», но издание рассматривает его как закрытый пересмотр с участием двух действующих партнеров —Starcom Worldwide (Publicis Groupe) и Dentsu Aegis Network (Dentsu).

Ревью происходит поэтапно, рынок за рынком. Так, Starcom уже завоевал бизнес в Мексике и Сингапуре, сейчас две сети борются за США. В американском офисе Heineken сообщили, что не собираются консолидировать медиабизнес. Задача компании — подобрать наиболее подходящего партнера на каждом отдельно взятом рынке. Кроме того, она всегда может выбрать агентство из глобального ростера.

В феврале у Heineken сменился директор по маркетингу: Нуньо Телес перешел на работу в Diageo, а его место занял Джонни Кэхилл. Последний пересмотр медиааккаунта состоялся в далеком 2012 году. В 2015-м часть креативных услуг досталась Publicis, позже лицом бренда стал Нил Патрик Харрис. Через год пивоваренная компания нашла второго медиапартнера в дополнение к Publicis — французскому холдингу оставили США и Великобританию, тогда как часть рынков взял на себя Dentsu. Позже аккаунт «унаследовало» Spark Foundry (бывшее Mediavest), а в прошлом году он закрепился за Starcom Worldwide.

Аналитики Comvergence оценивают годовой маркетинговый бюджет бренда Heineken в 450 млн долларов. В США, по данным Kantar Media, Heineken потратил в 2017 году 173 млн долларов.

По информации Sostav, в России основным рекламным партнером Heineken является агентство Spark Foundry (входит в группу Publicis Media).