Рекрутинговая компания выбрала биржу Nasdaq

Российская рекрутинговая компания HeadHunter планирует провести первичное размещение акций (IPO) на сумму 250 млн долларов. Компания уже подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщает Reuters.

Для размещения американских депозитарных расписок компания выбрала биржу Nasdaq. Организаторами размещения назначены Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB.

Целью IPO, по мнению аналитиков, станет монетизация актива отдельными акционерами HeadHunter.

«Ранее в 2016 году Mail.Ru Group продала этот непрофильный для себя актив за 10 млрд руб. С учетом развития бизнеса, улучшения экономической конъюнктуры в России, укрепления рубля и подходящего бизнес-цикла (безработица по критериям Международной организации труда в России находится на исторических минимумах, что позитивно для компаний, зарабатывающих на поиске кадров), оценка актива в рамках размещения может быть гораздо выше недавней сделки с Mail.Ru Group», — пояснил аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Компания HeadHunter основана в 2000 году. На сайте компании размещено свыше 500 тыс. вакансий и более 30 млн резюме. Сейчас компания принадлежит фонду «Эльбрус Капитал», купившему компанию в 2016 году у Mail.Ru Group.