Первый опыт использования алгоритмов показал хорошие результаты

Шведский ритейлер H&M начал использовать искусственный интеллект для подбора ассортимента магазинов. Таким образом компания надеется вернуть покупателей, чтобы восполнить худшие продажи в своей истории, сообщает The Wall Street Journal.

В H&M, как и в большинстве сетей магазинов одежды, за выбор ассортимента магазинов отвечает команда дизайнеров. Теперь же компания начала использовать алгоритмы, анализирующие чеки о производимых покупках, данные о возвратах товара, а также информацию, связанную с картами постоянных покупателей, чтобы определить наилучшее соотношение спроса и предложения с целью сокращения необходимости в уценке товаров.

Таким образом ритейлер отойдет от давней практики наполнения магазинов по всему миру одними и теми же товарами, и будет использовать специальный алгоритм для выбора ассортимента одежды для отдельных магазинов. Это также поможет компании вернуть покупателей в магазины, перетянув часть онлайн-продаж в офлайн.

Ритейлер уже провел эксперимент по наполняемости магазина одеждой с учетом предпочтений местного населения. В результате, некоторые магазины начали продавать больше трендовой одежды и меньше базовой. Алгоритмы работают круглосуточно и настраиваются на постоянно меняющееся поведение и ожидания клиентов, объяснил руководитель отдела связей с инвесторами H&M Нильс Винг.

Кроме H&M искусственный интеллект уже успешно применяют мировые компании по продаже одежды Bershka, Zara, Massimo Dutti и другие. Например, американская Gap Inc. использует аналитику и маркетинговые исследования Google для оценки потребительских предпочтений.

Сейчас H&M пытается преодолеть один из крупнейших в своей истории спадов продаж: за 71-летнюю историю компании они в сопоставимых магазинах падают уже 10 кварталов подряд. Компания уже несколько раз снижала цены на свою продукцию, чтобы избавиться от запасов непроданных товаров объемом порядка $ 4 млрд.