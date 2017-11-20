Новогодний грузовик Coca-Cola заменили мусоровозом

Наверное, ни одну рекламу в мире не ждут так же сильно, как красный грузовик Coca-Cola, проезжающий по улицам под такие знакомые мотивы «Праздник к нам приходит». Именно на ролике, который по праву считается самым успешным у бренда, решила сделать акцент международная экологическая организация Greenpeace.

О последствиях праздника рассказывает пародийный ролик. Greenpeace утверждает, каждый год Coca-Cola выпускает 110 млрд пластиковых бутылок, которые загрязняют окружающую среду и, в частности, океаны.

В ролике грузовик Coca-Cola заменен на мусоровоз, а мусорщиком на нём стал Санта Клаус. Играть на том, что так дорого для бренда и его поклонников, довольно жестоко, но в этом и состоял план создателей ролика.