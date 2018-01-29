Стас Еремин – создатель сервиса bridgesvl.com во Владивостоке разъяснил, почему этот город привлекателен для приезжих и туристов.

Владивосток сильно изменился за последние годы, и об этом не знает разве что абориген из Катманду, не читающий прессу. Остальные же хотя бы немного, но наслышаны об уникальных мостах, игровой зоне, новом Федеральном университете. Его, кстати, студенты в шутку окрестили Алькатрасом из-за островной расположенности.

Стас Еремин,

Создатель сервиса bridgesvl.com во Владивостоке:

Все это способствовало тому, что во Владивосток уверенными шагами пошли туристы. Сначала из соседней и близкой Азии. Позже и из Европы. Чего стоит велопробег немецкого спортсмена Йонасса Даймана, который с мыса Рока – самого западного мыса Евразии, доехал на велосипеде во Владивосток в прошлом году.

Но вот туристический сервис в городе пока не успевает за потоком гостей. Не было самого элементарного – компаний, которые способны были бы встретить гостя в аэропорту с чашечкой ароматного кофе, свозили бы к мостам на закате, угостили бы свежевыловленным гребешком и крабом, предоставили бы опытного секретаря или даже охрану, если это потребуется. Помню, много лет назад мы с другом обсуждали, что приезжаешь в командировку в незнакомый город, все важные дела сделал и сидишь в номере. Ну, или просто выходишь прогуляться по соседним улицам. Вот и все развлечения.

Поняв это, я создал сервис bridgesvl.com. Здесь можно оставить заявку и получить распланированную командировку с реальными фотографиями отеля, автомобиля, с резюме личного секретаря, который будет сопровождать гостя в поездке, а также получить развлекательную программу по самым известным местам города или, наоборот, аутентичным, про которые знают лишь местные жители.

Мы также составляем четкую логистику всех маршрутов, в котором учтены траффик и погодные условия, что особо важно во Владивостоке. Найдя поддержку у местных туроператоров, мы сделали вместе с ними яркие предложения по экскурсиям и развлечениям. Некоторые из них, например катание на БТР – уникальны. А договоренности с компаниями по прокату автомобилей и отелями позволили нам снизить стоимость этих услуг за счет времени аренды. Ведь наши гости приезжают не на день, и машины им нужны не на пару часов.

Прогулка по Владивостоку

Нам доверяют еще и потому, что мы в совершенстве умеем организовать отдых и работу, как для одного человека, так и для целой команды или корпорации из нескольких десятков человек. К примеру, нам не составит труда распланировать перемещение 30 гостей и развлекательную программу параллельно с концертами для сотрудников и отдельным мероприятием для учредителей.

К нам довольно часто обращаются туристы из Китая, Кореи и Японии. Посмотреть приморскую природу, окунуться в ночную жизнь и сыграть в рулетку, попробовать свежие морепродукты, посидеть в горячей купели с морской водой. И мы рады будем гостям из столицы. Современный Владивосток – это однозначное must see.