Концепция подчеркивает полноценное переключение на кинореальность без каких-либо отвлекающих факторов

Агентство Graphit (входит в Leo Burnett Group Russia) создало имиджевую стратегию онлайн-кинотеатра Okko. Концепция «полное погружение в кино» подчеркивает основное преимущество сервиса — полноценное переключение на кинореальность без каких-либо отвлекающих факторов вроде рекламы или технических проблем и с любого носителя.

В рамках создания платформы позиционирования Graphit определили главные преимущества бренда, выделяющие его среди других VoD-сервисов. Это отличное качество картинки и звука, отсутствие рекламы и техническое совершенство, доступность просмотра на любом экране и продвинутый каталог новинок.

«В результате стратегического анализа, формализации концепции и ее тестирования на фокус-группах родилась идея „полного погружения в кино“. Недавно обновленный брендинг онлайн-кинотеатра способствует идее: глубокий чернично-фиолетовый цвет, 3D-объемы и графические элементы ассоциируются с погружением, а удобный интерфейс дает возможность в один клик почувствовать себя в уютном кинотеатре. При этом вас не будут отвлекать шумные соседи, хруст попкорна и рекламные ролики перед фильмом», — поясняет Вероника Данилова, директор по стратегическому планированию Graphit.

«В 2017 году мы приступили к реализации масштабного обновления Okko, которое затронет бренд, коммуникационную стратегию и продукт. Концепция „полного погружения“ разработанная Graphit, очень точно отражает преимущества пользовательского опыта клиентов Okko. Благодаря технологическим возможностям кинотеатрального уровня — Ultra HD, HDR, Dolby Atmos — зрители полностью погружаются в просмотр, а отсутствие рекламы помогает не выходить из этого погружения все время, пока длится кино. Новая имиджевая стратегия уже легла в основу редизайна бренда Okko, о котором мы объявили в начале декабря», — рассказывает Иван Гродецкий, генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko.

Состав творческой группы:

Okko (клиент)

Директор по продукту: Игорь Соколов

Бренд-менеджер: Регина Гололобова

Арт-директор: Сергей Мекрюков

Graphit (агентство)

Директор по стратегическому планированию: Вероника Данилова

Старший менеджер по стратегическому планированию: Александра Хачатурова

Директор по работе с клиентами: Екатерина Земцова