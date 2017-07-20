Думский телеканал займется выпуском программ о работе депутатов



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Госдума создаст автономную некоммерческую организацию «Парламентское телевидение», которая займется выпуском программ о работе депутатов, сообщает РБК.

По словам председателя комитета Госдумы по регламенту Ольги Савастьяновой, сотрудники, которые сейчас обеспечивают деятельность парламентского телевидения, являются госслужащими, что не позволяет качественно и эффективно решать творческие задачи по освещению работы депутатов. «Нам бы хотелось полноценного информирования о деятельности Госдумы, о работе депутатов в регионах, чтобы все форматы были востребованы, чтобы был творческий подход к тому, что делает Дума, разносторонний взгляд», — рассказала Савастьянова.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский поддерживает создание отдельного думского телеканала. "Мы идем с опозданием: у большинства парламентов мира уже есть свое телевидение… Совет Федерации нас обогнал - у них уже есть телеканал ", - отметил он. По мнению Жириновского, отдельный телеканала с собственной сеткой вещания должен набрать профессиональную команду и стать интересным для телезрителей.

Решение поддержали 400 депутатов, следовательно председателю Госдумы предстоит издать соответствующие документы, регламентирующие деятельность канала. Предположительно, он начнёт работать с января будущего года. Учредителем новой структуры станет Госдума, при которой будет создан Наблюдательный совет, в него войдут председатель комитета по информационной политике Леонид Левин, представители всех фракций, а возглавить его может вице-спикер, бывший телеведущий Петр Толстой.

Напомним, в апреле Госдума создала объединенную редакцию по примеру ведущих СМИ. Профессиональные журналисты теперь отвечают за сайт и аккаунты в социальных сетях.