Депутаты готовят законопроект, который запретит рекламу алкоголя, попадающую в эфир во время спортивных трансляций



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Депутаты фракции «Справедливая Россия» готовят законопроект, пресекающий скрытую рекламу алкогольной продукции во время спортивных трансляций, включая футбольные матчи, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда фракции Михаила Емельянова.

«Есть такая ситуация, когда идут футбольные и другие трансляции, и некоторые алкогольные фирмы прибегают к такой скрытой рекламе, они щиты выставляют на стадионах, и тем самым они попадают в камеры, и идет по телевидению реклама алкоголя. Мы вот это хотим пресечь», – сообщил Емельянов.

Соответствующий законопроект разрабатывается депутатами фракции. Проект приурочен, в том числе, к приближающемуся Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.