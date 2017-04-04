Владелец самой популярной мобильной ОС запустил инициативу PAX



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Google решил остановить патентные войны и запустил инициативу PAX (от латинского «мир»). Она призвана защитить экосистему Android от «троллей». К проекту уже присоединились Google, Samsung Electronics, LG Electronics, Foxconn Technology Group, HMD Global, HTC, Coolpad, BQ и Allview. Этим компаниям принадлежит более 230 тысяч лицензий.

Соглашение о кросс-лицензировании подразумевает, что участники PAX предоставляют друг другу патентные лицензии и не требуют деньги за их использование. Инициатива охватывает Android и Google Applications на поддерживаемых устройствах. Система разработана совместно с партнерами Android, она гарантирует, что платформа будет развиваться за счет инноваций и потребительских предпочтений и ей не будут угрожать патентные разбирательства. PAX бесплатна и открыта для всех.

Сама ОС Android распространяется как программное обеспечение с открытым исходным кодом, что позволяет любому разработчику свободно его использовать. Сейчас экосистема включает более 400 производителей и 500 операторов, которые только в прошлом году выпустили свыше 4 тысяч различных устройств. Ими пользуются 1,6 млрд активных пользователей.

Google надеется, что запуск PAX сделает экосистему Android еще более открытой и обеспечит патентный мир. Тем самым участники сэкономят время и деньги, которые можно будет потратить на реализацию новых идей.