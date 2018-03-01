Сервис позиционируют в компании как конкурента Slack и Microsoft Teams

Google запустит корпоративный мессенджер Hangouts Chat для всех пользователей до 4 марта 2018 года, сообщается в блоге компании.

Google разделил Hangouts на два сервиса – Chat и Meet. Hangouts Meet предназначен для для проведения видеоконференций с большим количеством участников (до 30 человек), а Hangouts Chat – для обмена текстовыми сообщениями. В течение года Hangouts Chat оставался на стадии бета-тестирования и доступ к нему был ограничен. Теперь компания запускает сервис для всех.

Сервис позиционируют в компании как конкурента Slack и Microsoft Teams. Однако Google больше фокусируется на искусственном интеллекте. Пользователи могут работать в чатах с 25 ботами, которые, например, помогают составить расписание, интегрируясь с календарём, или контролируют совместную работу с документами. Например, бот @Meet вносит в расписание встречи. Компания предполагает, что внедрение алгоритмов машинного обучения и интеграция с популярными сервисами дадут ей значительное преимущество над конкурентами.

На данный момент Hangouts Chat поддерживает 28 языков, а в одной конференции может участвовать до 8 тысяч человек. Программа бесплатна для компаний, которые уже используют G Suite. Hangouts Chat интегрирован с другими сервисами компании, включая Google Drive, Docs, Sheets и другие.

Пользование Hangouts Chat доступно на iOS и Android, а также через веб-браузер.