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Google закроет почтовый сервис Inbox

13.09.2018 в 08:55

Компания решила сфокусироваться на более популярном почтовом сервисе Gmail

Google приняла решение закрыть почтовый сервис Inbox и сосредоточиться только на развитии Gmail. Уже в марте 2019 года сервис перестанет работать на всех электронных устройствах, сообщается в блоге компании. Часть функций Inbox уже перенесены в Gmail.

«В апреле этого года мы представили обновленный Gmail, включив в него многие функции, которые вам нравятся в Inbox, а также такую функцию, как Smart Compose, позволяющую быстрее создавать черновики писем», — говорится в блоге.

Google представила Inbox в октябре 2014 года. Сервис отличался дизайном и функциями, например, собственной системой сортировки писем, предпросмотром сообщений и возможностью установки упоминаний.

Для пользователей Inbox разработана инструкция по переносу всех данных в Gmail.

Google inbox почтовый сервис
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