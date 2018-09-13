Google закроет почтовый сервис Inbox

Google приняла решение закрыть почтовый сервис Inbox и сосредоточиться только на развитии Gmail. Уже в марте 2019 года сервис перестанет работать на всех электронных устройствах, сообщается в блоге компании. Часть функций Inbox уже перенесены в Gmail.

«В апреле этого года мы представили обновленный Gmail, включив в него многие функции, которые вам нравятся в Inbox, а также такую функцию, как Smart Compose, позволяющую быстрее создавать черновики писем», — говорится в блоге.

Google представила Inbox в октябре 2014 года. Сервис отличался дизайном и функциями, например, собственной системой сортировки писем, предпросмотром сообщений и возможностью установки упоминаний.

Для пользователей Inbox разработана инструкция по переносу всех данных в Gmail.