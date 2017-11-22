Так Google решил отметить 216 лет лет со дня рождения великого лексикографа

К 216-летию со дня рождения Владимира Даля Google подготовил интерактивный дудл, посвященный созданию его знаменитого толкового словаря.

Логотип создан эксклюзивно для России и появится сегодня на стартовой странице Google, а с завтрашнего дня будет доступен в международном архиве.

Владимир Иванович Даль известен как создатель словаря, но мало, кто знает, что он также был автором сказок и рассказов, морским офицером, доктором, другом Пушкина и одним из основателей Русского географического общества.

Дудлера Мелиссу Кроутон, автора праздничного логотипа, впечатлили охват словаря и многогранность личности Даля.

«Я была потрясена, когда узнала, что Даль – не только создатель четырехтомного словаря. В какой момент он успел еще и выучить несколько иностранных языков? Но, конечно, его словарь великолепен, а страсть к изучению – беспрецедентна. В своих поездках Даль изучал не только речь, но также культуру и обычаи русского народа. В его работе не сухие определения слов, но пословицы, поговорки, предрассудки и жизнь простых людей – море ценнейшей, интереснейшей информации!», – отмечает Мелисса Кроутон.

Художница выбрала интерактивный формат, чтобы показать поездки лексикографа по России в поисках разнообразного материала для своего словаря. На картинках видно, как Даль отправляется в путешествие, изучает речь, быт и песни жителей Оренбургской и Нижегородской областей, систематизирует собранную информацию и публикует знаменитый словарь.

Путешествовать с Далем можно на главной странице Google.