Накануне главного спортивного события года рекламодатели ищут нестандартные решения и подходы

Во время глобальных спортивных мероприятий мы видим острую борьбу брендов за внимание аудитории. До старта Чемпионата мира по футболу 2018 осталось чуть больше месяца, и впереди нас ждут не только захватывающие голы, победы и поражения, но и креативные решения и нестандартные подходы брендов к продвижению.

Крупные спортивные события повышают медиапотребление и влияют на восприятие брендов. Например, по данным консалтинговой компании Deloitte, общий индекс внимания к рекламе во время Кубка конфедераций по футболу в 2017 году составил 41%. При этом на 52% выросла частота просмотра телевизора и на 31% — уровень использования интернета. По Т В люди чаще смотрели трансляции матчей, церемонии открытия/закрытия и аналитические передачи. В интернете участники опроса следили за событиями на новостных порталах и в соцсетях.

Исследование Deloitte также показало, что 65% россиян обращают внимание на то, какие компании спонсируют Кубок конфедераций и Чемпионат мира по футболу. Почти каждый четвертый респондент отметил, что спонсорство положительно влияет на его восприятие этих брендов.

Чемпионат мира по футболу, несомненно, станет, главным спортивным событием 2018 года. За мероприятием собираются следить 8 из 10 россиян, свидетельствует опрос Google. По данным GFK, 59% российских мужчин и 26% женщин старше 16 лет планируют смотреть все или отдельные матчи. Google решил узнать, за чем именно хотят следить россияне во время чемпионата и как это событие используют рекламодатели в коммуникациях брендов.

Что и как будут смотреть в интернете?

Согласно опросу Google, 54% россиян изучают контент о матче до начала игры, а 75% смотрят информацию по теме и после матча.

Во время спортивных мероприятий растет и онлайн-вовлеченность пользователей. Как показывают данные Google, количество репостов и комментариев к футбольным видео в России увеличивается в три раза во время четырехнедельного чемпионата по сравнению с другими периодами. При этом 90% спортивных фанатов во время просмотра игр используют мобильные устройства. Во время рекламных пауз крупных ТВ-шоу и футбольных матчей пользоваться смартфонами и планшетами начинают еще активнее, поскольку люди ищут в сети релевантный контент и делятся впечатлениями в соцсетях.

Кроме того, время просмотра спортивного контента в России растет в среднем на 150% в месяц. При этом обзоры спортивных событий каждый месяц обеспечивают 25 млн просмотров на YouTube в России.

Как показали результаты опроса Google, 75% респондентов планируют следить за новостями о Чемпионате мира хотя бы раз в день, при этом 31% опрошенных собираются делать это на YouTube.

С каждым годом футбольные фанаты всё чаще выбирают онлайн-площадки для просмотра контента о любимой игре — уже сейчас каждый третий пользователь смотрит спортивные события в интернете. Это не только трансляции, но и новости, матчи в современных и необычных форматах, интервью с игроками или тренерами.

В этом году публиковать официальный контент по Чемпионату мира на YouTube будут «Первый канал», ВГТРК и Матч Т В . Это обзоры всех матчей, аналитика от экспертов, ток-шоу о событиях чемпионата, истории пути сборных к участию в FIFA-2018 — всего более 2 500 роликов. Спортсмены расскажут, как проходили отборочные игры и какие у них были успехи и неудачи перед попаданием на Чемпионат.

На YouTube появится много другого сопутствующего контента: пресс-конференции, интервью с игроками и тренерами, тренировки сборных, обзоры стадионов и городов, в которых пройдут игры. Пользователи смогут каждый день следить за лучшими голами турнира, опасными моментами и грубыми нарушениями. Контент появится на YouTube-страницах «Первого канала», Матч Т В , «России 24» и «России 1». Это должно увеличить популярность площадки среди спортивных болельщиков — 82% российских фанатов заявили о том, что будут смотреть YouTube чаще, если на видеохостинге появится официальный контент.

Реклама во время Чемпионата

Чтобы выделиться в информационном поле, многие бренды запускают свои рекламные кампании задолго до старта самого события. Уже сейчас мы видим несколько удачных примеров того, как компании в России решают задачи брендов в преддверии Чемпионата — проводят акции и социальные инициативы, обыгрывают национальные особенности.

Например, McDonald’s использует возможности онлайн-видео мобильного канала. В преддверии чемпионата компания предложила своим клиентам поучаствовать в розыгрыше призов. В числе подарков — билет на Чемпионат мира по футболу. Для продвижения активности бренд запустил рекламу на YouTube.

Coca-Cola устроила сюрприз детям из московской команды «Кожаный мяч». В компании организовали для ребят профессиональную тренировку со спортсменами сборной России и подарили возможность съездить на Чемпионат.

Международные спортивные события всегда связаны с большим количеством иностранных гостей. Это использовал бренд Orbit, который выпустил на YouTube ролик, посвященный мировому стереотипу о том, что Россия — мрачная и угрюмая страна. Компания предлагает разрушить это клише, показав иностранцам, что россияне на самом деле добрые и положительные люди. Так бренд отражает главную ценность своего продукта — блестящие улыбки.

Visa запустила промоакцию: при оплате картой компании человек может зарегистрировать чек и поучаствовать в розыгрыше призов. Главная награда — возможность попасть в «команду болельщиков Visa» и выйти на поле финала FIFA. В ролике снялся российский футболист Александр Кержаков.

«Альфа Банк» привлек к съемкам YouTube-ролика одного из величайших футболистов современности — Лионеля Месси. Банк предлагает зрителям стать своим клиентом, чтобы поучаствовать в розыгрыше призов, в числе которых — билеты на Чемпионат.