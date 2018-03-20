Google предложил разработчикам мобильных игр новый способ увеличить аудиторию и заработать. Новые возможности появились в рекламных сервисах AdWords и AdMob.
Во-первых, в ближайшие месяцы Google запустит новые рекламные видеоформаты, работающие по модели click to play. Это играбельная реклама (playable ad) и многоопциональная видеореклама (multiple-option video ad). Они будут размещаться в Google Play и позволят пользователю попробовать игру без установки приложения. Форматы поддерживают изображение, звук и анимацию. Оценить их смогут разработчики, работающие с AdMob.
Еще одно нововведение в AdMob — Open Bidding, упрощающая процесс рекламных торгов. Она сокращает число посредников и количество SDK, что позволяет рекламным системам более эффективно размещать ставки. Сейчас к системе подключены Smaato, Index Exchange и OpenX, позже к ним планируют присоединиться AdColony и Vungle.
Кроме того, теперь в рамках UAC Google сможет искать похожую аудиторию. Это позволит разработчикам находить пользователей, имеющих интересы, схожие с интересами самых активных пользователей — именно в том месте, где они подыскивают новую игру или приложение. Новая функция в бета-версии станет доступна ограниченному кругу рекламодателей в мае. Google рассчитывает, что она откроет партнерам новые возможности для роста их бизнеса.
Видеореклама с наградой за просмотр (rewarded video ad) существует у Google не первый год. Достичь целевой аудитории помогают универсальные кампании для приложений (Universal App Campaigns, UAC), которые с помощью машинного обучения ищут потенциальных игроков на Google.com, Google Play, YouTube и других 3 млн сайтов и приложений, входящих в Google Display Network.
Google находит целевую аудиторию, анализируя миллионы комбинаций сигналов — от прохождения определенного уровня в игре до совершения покупки в приложении. Благодаря UAC разработчики уже получили 10 млрд установок, а партнеры Google обеспечивают себе до 7 млрд действий в квартал.
Полина Нефидова, управляющий директор Gameloft в России:
Это вполне логичный и ожидаемый шаг. И наш опыт, и исследования независимых компаний говорят о том, что люди лучше реагируют на интерактивную рекламу. Google представили масштабируемое универсальное решение, и в этом, как всегда, есть и плюсы, и минусы.
Повезло мобильным разработчикам — они получают отличный новый формат практически без дополнительных усилий. Для остальных рекламодателей этот формат недоступен, т.к. его нельзя адаптировать под свои нужды. Между тем мы видим, что на рынке есть большой интерес к игровой рекламе (за последний год количество интерактивных компаний у нас выросло вдвое, а начало 2018 года показывает еще более активный рост), так что, возможно, в будущем у Googleпоявится и универсальный конструктор игровой рекламы.