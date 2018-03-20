Рекламные сервисы AdWords и AdMob запустили новые возможности для продвижения мобильных игр

Google предложил разработчикам мобильных игр новый способ увеличить аудиторию и заработать. Новые возможности появились в рекламных сервисах AdWords и AdMob.

Во-первых, в ближайшие месяцы Google запустит новые рекламные видеоформаты, работающие по модели click to play. Это играбельная реклама (playable ad) и многоопциональная видеореклама (multiple-option video ad). Они будут размещаться в Google Play и позволят пользователю попробовать игру без установки приложения. Форматы поддерживают изображение, звук и анимацию. Оценить их смогут разработчики, работающие с AdMob.

Еще одно нововведение в AdMob — Open Bidding, упрощающая процесс рекламных торгов. Она сокращает число посредников и количество SDK, что позволяет рекламным системам более эффективно размещать ставки. Сейчас к системе подключены Smaato, Index Exchange и OpenX, позже к ним планируют присоединиться AdColony и Vungle.

Кроме того, теперь в рамках UAC Google сможет искать похожую аудиторию. Это позволит разработчикам находить пользователей, имеющих интересы, схожие с интересами самых активных пользователей — именно в том месте, где они подыскивают новую игру или приложение. Новая функция в бета-версии станет доступна ограниченному кругу рекламодателей в мае. Google рассчитывает, что она откроет партнерам новые возможности для роста их бизнеса.

Видеореклама с наградой за просмотр (rewarded video ad) существует у Google не первый год. Достичь целевой аудитории помогают универсальные кампании для приложений (Universal App Campaigns, UAC), которые с помощью машинного обучения ищут потенциальных игроков на Google.com, Google Play, YouTube и других 3 млн сайтов и приложений, входящих в Google Display Network.

Google находит целевую аудиторию, анализируя миллионы комбинаций сигналов — от прохождения определенного уровня в игре до совершения покупки в приложении. Благодаря UAC разработчики уже получили 10 млрд установок, а партнеры Google обеспечивают себе до 7 млрд действий в квартал.

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