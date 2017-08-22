Презентацию Android Oreo приурочили к полному солнечному затмению, которое можно было наблюдать в США



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Корпорация Google выпустила новую, восьмую версию Android - Oreo, приурочив её презентацию к полному солнечному затмению, которое можно было наблюдать 21 августа в США.

Новая система Android Oreo, по сообщению компании, совершеннее и мощнее. В числе нововведений — появление у ярлыков приложений значка пропущенных уведомлений. Кроме того, система оснащена такими новыми функциями, как «картинка в картинке» и автозаполнение. Также Google отметила более надежные средства защиты системы, увеличение скорости работы и оптимизацию энергопотребления.

Выпуск новой версии компания приурочила к полному солнечному затмению, которое 21 августа можно было наблюдать на территории США. В видеопрезентации новинки авторы также не забыли упомянуть это явление: логотип системы заслоняет Солнце, а затем падает на Землю в виде печенья Oreo.

Таким образом, продолжена традиция Google использовать для каждой новой версии Android наименования сладостей. Напомним, что впервые Google представила Android 8.0 в мае на конференции Google I/O. Система обзавелась новыми ограничениями для приложений, которые работают в фоновом режиме, что помогает улучшить работу устройства. Кроме того, был переработан ее дизайн.